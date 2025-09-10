Οργή Τραμπ για το χτύπημα του Ισραήλ στη Ντόχα: Έδρασαν μονομερώς, με απογοήτευσαν

Μια σοκαριστική και απολύτως απροειδοποίητη αεροπορική επίθεση εξαπέλυσε το Ισραήλ, το απόγευμα της Τρίτης 09/09, σε κτίρια στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα, με στόχο να εξοντώσει ηγετικά στελέχη της Χαμάς.

Συγκεκριμένα, 15 ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη έριξαν 10 πυρομαχικά εναντίον ενός μόνο στόχου. Αυτόπτες μάρτυρες στη Ντόχα ανέφεραν ότι άκουσαν έως και οκτώ ξεχωριστές εκρήξεις.

Σε δήλωσή της, η Χαμάς ανέφερε ότι πέντε μέλη της σκοτώθηκαν, αλλά ισχυρίζεται ότι η τα ανώτερα στελέχη της ηγεσίας της τελικά επέζησαν. «Η επίθεση ήταν ένα αποτρόπαιο έγκλημα, μια κατάφωρη επιθετικότητα και μια κατάφωρη παραβίαση όλων των διεθνών κανόνων και νόμων» αναφέρει στην ανακοίνωσή της.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε την επίθεση την οποία μάλιστα χαρακτήρισε «πλήρως δικαιολογημένη» επειδή στοχοποίησε ανώτερα στελέχη της παλαιστινιακής τρομοκρατικής οργάνωσης οι οποίοι θεωρούνταν «αρχιτέκτονες» της επίθεσης στο Νόβα Φέστιβαλ την 7η Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ.

Από την πλευρά του, το Κατάρ καταδίκασε την επίθεση η οποία όπως τονίζει αποτελεί «κατάφωρη παραβίαση» του διεθνούς δικαίου, καθώς και «σοβαρή απειλή» για τους κατοίκους του. Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ-Θάνι, δήλωσε ότι η χώρα του «διατηρεί το δικαίωμα» να απαντήσει προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ τους προειδοποίησαν για αυτήν 10 λεπτά αφότου είχε ξεκινήσει.

Υπενθυμίζεται ότι το Κατάρ αποτελεί μια από τις χώρες που έχουν αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Συχνά μάλιστα αναφέρεται και ως η «Ελβετία της Μέσης Ανατολής».

Έξαλλος ο Τραμπ

Ο Πρόεδρος Τραμπ είναι σαφώς θυμωμένος και απογοητευμένος από την ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα, λέγοντας ότι ήταν «πολύ δυσαρεστημένος με κάθε πτυχή της». «Δεν είμαστε ικανοποιημένοι με την τροπή των πραγμάτων» ανέφερε και αποκάλυψε ότι έμαθε για την επίθεση από τον αμερικανικό στρατό καθώς οι επιδρομές βρίσκονταν σε εξέλιξη ωστόσο υποστήριξε ότι η εξάλειψη της Χαμάς «είναι ένας αξιόλογος στόχος».

«Δεν είμαι ενθουσιασμένος με όλη την κατάσταση. Δεν είναι μια καλή κατάσταση, αλλά θα πω το εξής - θέλουμε πίσω τους ομήρους, αλλά δεν είμαστε ενθουσιασμένοι με τον τρόπο που εξελίχθηκαν τα πράγματα σήμερα» ανέφερε στους δημοσιογράφους από τη Ουάσιγκτον. «Ποτέ δεν με εκπλήσσει τίποτα, ειδικά όταν πρόκειται για τη Μέση Ανατολή» προσέθεσε.

Σε μια ανάρτηση στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσής του νωρίτερα, ο Τραμπ έγραψε ότι η απόφαση για την επίθεση ελήφθη από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και όχι από τον ίδιο.

«Ο μονομερής βομβαρδισμός του Κατάρ», το οποίο χαρακτήρισε ισχυρό σύμμαχο και φίλο των Ηνωμένων Πολιτειών, «δεν προώθησε τους στόχους του Ισραήλ ή της Αμερικής» έγραψε χαρακτηριστικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι μίλησε τόσο με τον Πρωθυπουργό όσο και με τον Εμίρη του Κατάρ για να τους διαβεβαιώσει ότι μια τέτοια επίθεση δεν θα συμβεί ξανά στο έδαφός τους.

Μακρόν: Απαράδεκτη ενέργεια ανεξάρτητα από το κίνητρο

Παρόμοιες δηλώσεις οργής προήλθαν από όλο τον αραβικό κόσμο, με τη Σαουδική Αραβία να καταδικάζει αυτό που χαρακτήρισε ως «βάναυση ισραηλινή επιθετικότητα».

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η επίθεση ήταν «απαράδεκτη ανεξάρτητα από το κίνητρο», ενώ ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Σερ Κιρ Στάρμερ προειδοποίησε για τον κίνδυνο «περαιτέρω κλιμάκωσης σε όλη την περιοχή».

Ο Πάπας Λέων δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «όλη η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή».

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, καταδίκασε την επίθεση ως «κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Κατάρ».

Η Ιαπωνία εξέδωσε ανακοίνωση καταδικάζοντας την επίθεση. «Αυτή η επίθεση του Ισραήλ είναι μια πράξη που εμποδίζει τις διπλωματικές προσπάθειες, απειλεί την κυριαρχία και την ασφάλεια του Κατάρ και κατ' επέκταση τη σταθερότητα της περιοχής. Η Ιαπωνία καταδικάζει έντονα αυτήν την πράξη», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου Γιοσιμάσα Χαγιάσι.