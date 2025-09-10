«Φωτιά» στη Μέση Ανατολή μετά το χτύπημα του Ισραήλ – Κατάρ: Μπορούμε να απαντήσουμε

Ο ακραίος κυνισμός με τον οποίο το Ισραήλ χτύπησε απροειδοποίητα μέσα στο Κατάρ για να εξουδετερώσει στελέχη της Χαμάς τα οποία είναι επιφορτισμένα με τις διαπραγματεύσεις για την επιστροφή των ομήρων και την κατάπαυση του πυρός στην Γάζα αλλάζει άρδην τα δεδομένα.

Το πλήγμα ακρίβειας με τουλάχιστον δέκα μαχητικά αεροσκάφη στο Κατάρ που όλοι οι μεγάλοι διεθνείς παίκτες (ΗΠΑ, ΕΕ, Κίνα) ξέρουν και παραδέχονται -χωρίς να το επικρίνουν σε κανένα επίπεδο- για τον ρόλο του στην ενίσχυση του ισλαμικού εξτρεμισμού προκάλεσε απόλυτο μούδιασμα στην δύση.

Ούτε οι ΗΠΑ, ούτε περισσότερο ανίσχυροι διεθνείς παίκτες όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση φάνηκαν ικανοί έστω και εκ των υστέρων να συγκρατήσουν το Ισραήλ. Οι χώρες της Δύσης αρκέστηκαν σε ανέξοδες ανακοινώσης καταδίκης της επίθεσης.

Το Κατάρ μπορεί να απαντήσει

Ακόμα όμως και η χώρα-στόχος του Ισραήλ, το Κατάρ βγήκε μουδιασμένο μετά το ισραηλινό πλήγμα στην πρωτεύουσα Ντόχα. Ο πρωθυπουργός του Εμιράτου και ΥΠΕΞ του Κατάρ, ο σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζάσιμ αλ Θάνι, τόνισε σε συνέντευξη Τύπου ότι η χώρα του διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει στην επίθεση που εξαπέλυσε το Ισραήλ στη Ντόχα εναντίον ηγετών του παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς.

Διευκρίνισε ότι αμερικανοί αξιωματούχοι ενημέρωσαν το Κατάρ για την ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση 10 λεπτά μετά την έναρξή της, χαρακτηρίζοντας «ύπουλη» την επίθεση του Ισραήλ.

Διαβεβαίωσε ωστόσο πως το Κατάρ δεν θα εγκαταλείψει τον μεσολαβητικό ρόλο του στη διπλωματική προσπάθεια με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Τηλεφώνημα Ερντογάν με τον εμίρη του Κατάρ

Εξίσου μουδιασμένη και η Τουρκία του Ερντογάν, που διαθέτει περίπου 3.000 στρατιώτες στο Κατάρ ως ασπίδα στην βασιλική οικογένεια Άλ Θάνι περιορίστηκε σε καταδίκη του Ισραήλ. Ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον εμίρη του Κατάρ, τον σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, τον οποίο διαβεβαίωσε πως η Άγκυρα θα σταθεί στο πλευρό του εμιράτου με κάθε τρόπο, στον απόηχο της ισραηλινής επίθεσης στην Ντόχα εναντίον ηγετών της Χαμάς.

Όπως ανέφερε η τουρκική προεδρία, ο Ταγίπ Ερντογάν καταδίκασε την επίθεση – που συνιστά «κατάφωρη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας του Κατάρ» – υπογραμμίζοντας πως το Ισραήλ επιδιώκει κλιμάκωση της σύγκρουσης, αύξηση των εντάσεων και αποσταθεροποίηση της ευρύτερης περιοχής.

Ισραήλ: Πιο κοντά η συμφωνία για τους ομήρους μετά το χτύπημα

Στον αντίποδα το Ισραήλ θεωρεί ότι η επίθεση ήταν και τακτική επιτυχημένη και στρατηγικά. Τακτικά διότι θεωρεί ότι εξοντώθηκαν τα ηγετικά στελέχη της Χαμάς. Σε στρατηγικό επίπεδο θεωρεί ότι βγάζοντας από τη μέση τα στελέχη της Χαμάς θα «ξεκλειδώσει» σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους που επικαλέστηκε η Jerusalem Post τις διαπραγματεύσιες για την απελευθέρωση των επαπομείναντων ομήρων και την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

Μια ισραηλινή πηγή, μιλώντας στην εφημερίδα The Jerusalem Post, δήλωσε ότι παρόλο που η Χαμάς πιθανότατα θα κηρύξει αρχικά το τέλος των συνομιλιών, οι διαπραγματεύσεις τελικά θα ξαναρχίσουν. Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι, αν σκοτώθηκαν αρκετοί ανώτεροι ηγέτες της Χαμάς στο διαμέρισμα, η μοναδική ανώτερη φυσιογνωμία που επέζησε, επειδή δεν ήταν εκεί, είναι ο αξιωματούχος της Χαμάς Χαλέντ Μασάλ.

Η πηγή διευκρίνισε ότι, ενώ ο Μασάλ δεν θεωρείται πραγματιστής, τις τελευταίες εβδομάδες πίεζε άλλους ανώτερους αξιωματούχους της Χαμάς να προχωρήσουν σε μια συμφωνία.