WSJ: Οργισμένη αντίδραση Τραμπ για την ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ – Τι είπε στον Νετανιάχου

Οργισμένη ήταν η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ.

Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε στον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ότι η απόφασή του να βάλει στο στόχαστρο την αντιπροσωπεία των διαπραγματευτών του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στο έδαφος του Κατάρ «δεν ήταν σοφή», σύμφωνα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal που δημοσιεύτηκε χθες Τετάρτη.

Η Wall Street Journal επικαλείται πηγές της στην κυβέρνηση Τραμπ, κάνοντας λόγο για τεταμένη συνομιλία των δυο ανδρών προχθές, λίγη ώρα μετά τον αεροπορικό βομβαρδισμό.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου απάντησε πως είχε πολύ στενά χρονικά περιθώρια για το πλήγμα κι αποφάσισε να αδράξει την ευκαιρία. Δεύτερη συνδιάλεξη των δυο ανδρών μερικές ώρες αργότερα ήταν κάπως πιο εγκάρδια, με τον ρεπουμπλικάνο να ρωτά αν η επιδρομή ήταν επιτυχής, πάντα κατά τις πληροφορίες της Τζέρναλ.

Η Τουρκία είχε προειδοποιήσει τη Χαμάς για την επίθεση του Ισραήλ

Όπως είχε γνωστοποιήσει ο ανταποκριτής του flash.gr στην Τουρκία, Νίκος Νανούρης, από την Τετάρτη, σε δημοσίευμα της WSJ αναφερόταν ότι οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες φέρεται να προειδοποίησαν τη Χαμάς, για την επίθεση του Ισραήλ στη Ντόχα.

H Wall Street Journal ισχυρίστηκε ότι οι τουρκικές και οι αιγυπτιακές υπηρεσίες πληροφοριών προειδοποίησαν τη Χαμάς πριν από την αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ εναντίον ηγετών της Χαμάς στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, αξιωματούχοι και από τις δύο χώρες εξέδωσαν επίσημες προειδοποιήσεις στους ηγέτες της Χαμάς λίγο πριν από την επίθεση, προτρέποντάς τους να «αυξήσουν την ασφάλεια για τις συναντήσεις».

Την ίδια στιγμή Τούρκοι αναλυτές εκτιμούν, ότι η ισραηλινή επίθεση στην Ντόχα, θα μπορούσε να ερμηνευτεί και ως προειδοποίηση στην Τουρκία, με δεδομένο ότι οι σχέσεις Άγκυρας Τελ Αβίβ βρίσκονται στο ναδίρ, τα τελευταία δυο χρόνια, ενώ σε αυτό συμπέρασμα συγκλίνουν και αρκετές αναλύσεις από το Ισραήλ.

Εξάλλου ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έχει αναφερθεί στο παρελθόν ουκ ολίγες φορές για το ενδεχόμενο το Ισραήλ να στοχεύσει προς την Τουρκία, θεωρεία που έλαβε μεγάλες διαστάσεις μετά και τα ισραηλινά χτυπήματα τον προηγούμενο Ιούνιο στην Τεχεράνη.