Jerusalem Post: Με λιγότερους επιβάτες το αεροσκάφος του Νετανιάχου στις ΗΠΑ -Γιατί αλλάζει διαδρομή

Η επερχόμενη πτήση του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου προς τις Ηνωμένες Πολιτείες με το χαρακτηριστικό αεροσκάφος «Wing of Zion», θα μεταφέρει λιγότερους επιβάτες από το συνηθισμένο λόγω πιθανών περιορισμών σε εναέριους χώρους από τους οποίους θα περάσει, επιβεβαίωσαν πηγές που γνωρίζουν το θέμα στην εφημερίδα The Jerusalem Post.

Το αεροσκάφος, το οποίο έχει προγραμματιστεί να αναχωρήσει την επόμενη εβδομάδα για τη Νέα Υόρκη, φέρεται πως θα ακολουθήσει μεγαλύτερη διαδρομή πτήσης από την αρχικά προγραμματισμένη. Η αναθεωρημένη αυτή διαδρομή καταρτίστηκε υπό το φως των ανησυχιών ότι αρκετές ευρωπαϊκές χώρες ενδέχεται να αρνηθούν να χορηγήσουν άδεια πτήσης.

Μάλιστα, για να αντισταθμίσουν τα πρόσθετα καύσιμα που απαιτούνται για την εκτεταμένη διαδρομή, οι αξιωματούχοι επέλεξαν να μειώσουν το βάρος του αεροπλάνου περιορίζοντας τόσο τη χωρητικότητα των επιβατών όσο και τον εξοπλισμό.

Το σχόλιο του γραφείου Νετανιάχου

Την περασμένη εβδομάδα, το Γραφείο του Πρωθυπουργού ανακοίνωσε ότι δημοσιογράφοι και ορισμένα μέλη της συνοδείας του Νετανιάχου δεν θα τον συνοδεύσουν στο αεροσκάφος για το ταξίδι στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

«Λόγω τεχνικών ρυθμίσεων που σχετίζονται με τα καθίσματα και την ασφάλεια, αποφασίστηκε να περιοριστεί ο αριθμός των επιβατών στην επερχόμενη πτήση Wing of Zion, συμπεριλαμβανομένων δημοσιογράφων και μελών της συνοδείας του πρωθυπουργού», ανέφερε το γραφείο σε ανακοίνωσή του.

Αλλαγή λόγω πολιτικών εντάσεων

Ωστόσο, αξιωματούχοι αργότερα ανέφεραν ότι η εκτεταμένη διαδρομή πτήσης ήταν ο κύριος παράγοντας στην απόφαση.

Η αλλαγή διαδρομής συνδέεται με πολιτικές εντάσεις που σχετίζονται με τον πόλεμο στη Γάζα και με εικασίες ότι χώρες που είναι μέλη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ενδέχεται να αρνηθούν την υπέρπτηση σε άτομα που αντιμετωπίζουν νομικές ενέργειες.