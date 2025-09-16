Η «αρχαιοελληνική» υπόσχεση Νετανιάχου: «Θα γίνουμε Αθήνα και σούπερ Σπάρτη μαζί»

«Αρχαιοελληνική» υπόσχεση έδωσε ο πρόεδρος του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου εξηγώντας τα μέτρα που θα πάρει η Ιερουσαλήμ για να αντιμετωπίσει το «είδος απομόνωσης» που υφίσταται εδώ και μερικά χρόνια σε επίπεδο εμπορίου και ότι δεν έχει άλλη επιλογή από το να σταθεί από... μόνο του.

Συγκεκριμένα, ο Ισραηλινός πρόεδρος προχώρησε σε δηλώσεις σε συνέδριο του υπουργείου Οικονομικών, στο οποίο υποστήριξε χαρακτηριστικά, ότι η οικονομία της χώρας του θα πρέπει να προσαρμοστεί, να γίνει περισσότερο αυτάρκης και λιγότερο εξαρτημένη από το εξωτερικό εμπόριο. «Είναι μια λέξη που μισώ», εξηγεί και υπογράμμισε ότι αυτός ήταν ο πρώτος που... έφερε την «επανάσταση της ελεύθερης αγοράς στο Ισραήλ», υποστηρίζεται σε δημοσίευμα Times Of Israel.

Στο διά ταύτα, μία από τις βιομηχανίες που αντιμετωπίζουν απομόνωση στο εμπόριο είναι εκείνο των όπλων, το οποίο έχει τη δυνατότητα να δώσει διέξοδο στο Ισραήλ, να αποφύγει την εξάρτηση από τις εισαγωγές ξένων όπλων.

«Δεν έχουμε άλλη επιλογή»

«Θα πρέπει να αναπτύξουμε τη βιομηχανία όπλων μας – θα γίνουμε μαζί Αθήνα και σούπερ Σπάρτη. Δεν έχουμε άλλη επιλογή, τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια, όταν θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προσπάθειες απομόνωσης», ανέφερε ο Νετανιάχου.

Οι συγκεκριμένες δηλώσεις συμπεριλαμβάνονται στη μαζική διεθνή αντίδραση που αντιμετωπίζει το Ισραήλ καθώς κλιμακώνει τον πόλεμο στη Γάζα. Ο Νετανιάχου αρνείται να αλλάξει την διαχείρισή του σχετικά με την σύρραξη που μετρά χιλιάδες νεκρούς και εκτοπισμένους Παλαιστινίους, παρά τις προειδοποιήσεις των Ηνωμένων Εθνών και άλλων ότι μια επίθεση στην πόλη θα οδηγήσει σε περισσότερους θανάτους και καταστροφές.

Το εμπάργκο όπλων που αντιμετωπίζει το Ισραήλ

Το Ισραήλ αντιμετωπίζει μερικό ή πλήρες εμπάργκο όπλων από τη Γαλλία, την Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία, την Ιταλία και άλλες χώρες λόγω του πολέμου της Γάζας. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος των εισαγωγών όπλων του προέρχεται από τις ΗΠΑ, οι οποίες δεν έχουν επιβάλει τέτοιους περιορισμούς.

Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός λαός σε μεγάλη πλειοψηφία έχει εκφράσει ξεκάθαρα τις ανησυχίες του για την επέκταση της σύγκρουσης στη Γάζα, λόγω ανησυχιών ότι θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τους ομήρους και να επιδεινώσει τις ανθρωπιστικές απώλειες γεγονός που ο Νετανιάχου δεν δείχνει διάθεση να αναγνωρίσει.

Για χρόνια, το Ισραήλ θεωρείται οικονομική δύναμη σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο, κυρίως χάρη στην περίφημη βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας του. Ωστόσο, ο πόλεμος έχει οικονομικές επιπτώσεις και είναι ήδη ο μακρύτερος και πιο δαπανηρός στην ιστορία της χώρας.

Ο Νετανιάχου απέδωσε εν μέρει την απομόνωση σε «μια ακραία ισλαμιστική ατζέντα» που, όπως ισχυρίστηκε, είχε «πολύ αρνητική επίδραση» στην ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική. Είπε επίσης ότι αντίπαλα κράτη – «μεταξύ των οποίων και το Κατάρ» – έχουν διαμορφώσει τον παγκόσμιο διάλογο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γεγονός που «μας βάζει σε μια κατάσταση απομόνωσης».