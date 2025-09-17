Η Γάζα αιμορραγεί: «Ερείπια» τα όνειρα 350.000 Παλαιστινίων όσο το Ισραήλ σφυροκοπά την πόλη

Συνεχίζει με αμείλικτο τρόπο, την επιχείρηση που έχει ξεκινήσει από την Τρίτη (16/9) το Ισραήλ στην πόλη της Γάζας με την ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή να έχει χτυπήσει... κόκκινο.

Από τους πολλαπλούς βομβαρδισμούς, η πόλη μοιάζει με ένα απέραντο ερείπιο με τους Παλαιστίνιους να έχουν μοναδική διέξοδο έναν οδικού άξονα προκειμένου να επιταχυνθεί η απομάκρυνση τους, όπως έκαναν γνωστό οι στρατιωτικές δυνάμεις τους Ισραήλ. Οι αριθμοί τον ανθρώπων που αναγκάζονται να εκτοπιστούν ζαλίζει μιας και στα τέλη Αυγούστου ο ΟΗΕ είχε εκτιμήσει σε ένα εκατομμύριο τον αριθμό των Παλαιστινίων που βρίσκονταν στην πόλη της Γάζας και τα περίχωρά της.

Την ίδια ώρα, ισραηλινές επιδρομές κατά τη διάρκεια της νύχτας σκότωσαν τουλάχιστον 16 άτομα σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας

Αξιωματούχοι του νοσοκομείου της Γάζας δήλωσαν την Τετάρτη (17/9) ότι γυναίκες και παιδιά ήταν μεταξύ των 16 νεκρών, όπως αναφέρει το Associated Press (AP).

Reuters

Μάλιστα, τις τελευταίες ημέρες δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) έκαναν λόγο για νέα έξοδο από την πόλη της Γάζας προς την περιοχή του νότου, αν και σήμερα το πρωί ο ισραηλινός στρατός επεσήμανε ότι μόλις «περισσότεροι από 350.000» άνθρωποι την έχουν ήδη εγκαταλείψει.

Από την πλευρά τους χιλιάδες κάτοικοι της πόλης της Γάζας δηλώνουν εδώ και εβδομάδες ότι «δεν υπάρχει ασφαλές μέρος» στον παλαιστινιακό θύλακα και τονίζουν ότι προτιμούν να πεθάνουν εκεί παρά να εκτοπιστούν για νιοστή φορά.

Τα πρώτα πλάνα της επιχείρησης από την IDF και η σκληρή προθεσμία για τους Παλαιστίνιους

Ο ισραηλινός στρατός, που αυξάνει τις εκκλήσεις του για εκκένωση της πόλης της Γάζας, καλούσε μέχρι τώρα τους κατοίκους του μεγαλύτερου αστικού κέντρου του παλαιστινιακού θύλακα να το εγκαταλείψουν μέσω της παράκτιας οδού και να κατευθυνθούν προς την ανθρωπιστική ζώνη που έχει δημιουργηθεί νοτιότερα η οποία περιλαμβάνει ένα μέρος του αλ Μαουάσι.

«Προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση προς τον νότο, θα ανοίξει ένας προσωρινός διάδρομος μέσω της οδού Σαλάχ αλ Ντιν», επεσήμανε ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ. Η οδός Σαλάχ αλ Ντιν διατρέχει τη Λωρίδα της Γάζας από βορρά προς νότο και βρίσκεται στο μέσο του θύλακα.

«Σε αυτό το στάδιο η διαδρομή θα είναι ανοικτή μόνο για 48 ώρες, από τις 17 Σεπτεμβρίου 2025 στις 12:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) ως τις 19 Σεπτεμβρίου στις 12:00», πρόσθεσε ο Αντραΐ.

«Το Ισραήλ θα το πάει μέχρι τέλους»

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση η Πολεμική Αεροπορία και το Πυροβολικό του Ισραήλ, έχουν βομβαρδιστεί «πάνω από 150 τρομοκρατικοί στόχοι» σε όλη την πόλη της Γάζας.

Μάλιστα, σε ένα από τα βίντεο έχει καταγραφεί, η στιγμή που ισραηλινά μαχητικά βομβάρδισαν ένα «εργαστήριο παραγωγής όπλων της Χαμάς» την ώρα που «τρομοκράτες ετοίμαζαν εκρηκτικά με στόχο τις δυνάμεις των IDF στην περιοχή», όπως επισημαίνεται.



«Στόχος μας είναι να εντείνουμε τα πλήγματα εναντίον της Χαμάς μέχρι την οριστική της ήττα», υπογράμμισε ο επικεφαλής του ισραηλινού στρατού Εγιάλ Ζαμίρ.

Το Ισραήλ μοιάζει «αποφασισμένο να πάει μέχρι τέλους», σχολίασε από την πλευρά ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες για την επιχείρηση αυτή, καταγγέλλοντας την «ηθικά, πολιτικά και νομικά ανυπόφορη» κατάσταση στη Γάζα.

Reuters

Καταδικάζουν την επίθεση Κίνα και Κατάρ

Την σθεναρή εναντίωσή της έκανε ξεκάθαρη η Κίνα την Τετάρτη (17/9) στην κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων που λαμβάνουν χώρα στη Γάζα.

«Η Κίνα αντιτίθεται σθεναρά στην κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ στη Γάζα και καταδικάζει όλες τις πράξεις που βλάπτουν τους αμάχους και παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Λιν Τζιαν για τον μαζικό βομβαρδισμό της πόλης της Γάζας, αναφέρει το AFP.

Παράλληλα, το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ εξέδωσε, επίσης, ανακοίνωση, στην οποία καταδικάζει «με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο» την χερσαία επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα.

Το υπουργείο έγραψε στο X ότι η επιχείρηση σηματοδοτεί μια «επέκταση του πολέμου της γενοκτονίας» εναντίον των Παλαιστινίων και μια «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Statement | Qatar Condemns in the Strongest Terms the Large Scale Ground Offensive Launched by the Israeli Occupation to Seize Control of Gaza#MOFAQatar pic.twitter.com/WLKZpXftfr — Ministry of Foreign Affairs - Qatar (@MofaQatar_EN) September 17, 2025

Στην ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ ανέφερε:

«Το Υπουργείο Εξωτερικών προειδοποιεί ότι η ισραηλινή κατοχή επιδιώκει να υπονομεύσει τις προοπτικές για ειρήνη στην περιοχή μέσω συστηματικών σχεδίων που αποτελούν απειλή τόσο για την περιφερειακή όσο και για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Αυτά περιλαμβάνουν τον βάναυσο γενοκτονικό πόλεμο στη Γάζα, καθώς και τις εποικιστικές, αποικιακές και ρατσιστικές πολιτικές της που βασίζονται σε μια λογική αλαζονείας, επιθετικότητας και προδοσίας.

Αυτή η κατάσταση απαιτεί αποφασιστική διεθνή αλληλεγγύη για να αναγκαστεί να συμμορφωθεί με τα διεθνή ψηφίσματα περί νομιμότητας».