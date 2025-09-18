Βέτο των ΗΠΑ στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σε σχέδιο για τη Γάζα

Οι ΗΠΑ άσκησαν βέτο την Πέμπτη 18/09 στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σε σχέδιο ψηφίσματος που αξίωνε την άμεση, άνευ όρων και οριστική κατάπαυση πυρός στη Γάζα και απαιτούσε επίσης από το Ισραήλ να άρει όλους τους περιορισμούς στην παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα.

Στο κείμενο που συνέταξαν τα δέκα μη μόνιμα μέλη του 15μελούς Συμβουλίου Ασφαλείας υπογραμμιζόταν η απαίτηση για άμεση, αξιοπρεπή και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς και άλλες οργανώσεις.

Η πρόταση υπερψηφίστηκε από 14 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Σχεδόν δύο χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου που κήρυξε το Ισραήλ εναντίον της Χαμάς, αυτή ήταν η έκτη φορά που οι ΗΠΑ άσκησαν βέτο σε σχέδιο ψηφίσματος για τη Γάζα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Λουτρό αίματος στη Γάζα

Την ίδια ώρα, τουλάχιστον 79 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πλήγματα σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας τις τελευταίες 24 ώρες, οι περισσότεροι στην Πόλη της Γάζας, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα.

Ισραηλινά άρματα μάχης εθεάθησαν σε δύο περιοχές στην Πόλη της Γάζας που είναι δίοδοι προς το κέντρο της πόλης, δήλωσαν σήμερα κάτοικοι, ενώ η σύνδεση στο διαδίκτυο και οι τηλεφωνικές γραμμές διεκόπησαν σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, σε μια ένδειξη ότι οι χερσαίες επιχειρήσεις πιθανόν να κλιμακωθούν άμεσα.

Οι ισραηλινές δυνάμεις ελέγχουν τα ανατολικά προάστια της Πόλης της Γάζας και τις τελευταίες ημέρες σφυροκοπούν τις περιοχές Σέιχ Ραντουάν και Τελ αλ-Χάουα, από όπου θα είναι σε θέση να προελάσουν σε κεντρικές και δυτικές περιοχές, όπου έχει βρει καταφύγιο το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού.

Τέσσερις ακόμα Παλαιστίνιοι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, πέθαναν από υποσιτισμό και λιμό τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, με τον αριθμό των θανάτων από τέτοιες αιτίες να αυξάνεται σε τουλάχιστον 435 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων 147 παιδιών, από την έναρξη του πολέμου.