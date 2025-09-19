Ισραήλ: Περίπου 480.000 εγκατέλειψαν τη Γάζα - «Εξοντώθηκε μέλος των Μυστικών Υπηρεσιών της Χαμάς»

«Περίπου 480.000 πολίτες έχουν εγκαταλείψει τη Γάζα» εκτιμά ο Ισραηλινός στρατός (IDF) καθώς πολλαπλασιάζονται οι εκκλήσεις για εκκένωση της πόλης.

«Η εκτίμηση είναι περίπου 480.000», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας στρατιωτικός εκπρόσωπος απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν εγκαταλείψει την πόλη από τα τέλη Αυγούστου, όταν ο ΟΗΕ υπολόγισε τον πληθυσμό που ζει στο σημείο σε περίπου ένα εκατομμύριο.

Όπως αναφέρει ο IDF, τις επόμενες ώρες θα κλιμακωθούν οι βομβαρδισμοί στον παλαιστινιακό θύλακα με στόχο να εξαλειφθούν τα μέλη της Χαμάς.

Από την πλευρά τους, τόσο η Χαμάς όσο και η Πολιτική Προστασία στη Λωρίδα της Γάζας (που λειτουργεί υπό την εξουσία της) θεωρούν υπερβολική την εκτίμηση που δίνει ο ισραηλινός στρατός.

Σκοτώθηκε μέλος των Μυστικών Υπηρεσιών της Χαμάς

Νωρίτερα, ο IDf ανακοίνωσε ότι ο αναπληρωτής αρχηγός των Μυστικών Υπηρεσιών του Τάγματος Bureij της Χαμάς Μαχμούντ Αμπού αλ-Κιρ σκοτώθηκε σε πρόσφατη αεροπορική επιδρομή στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση ο Αμπού αλ-Κιρ συμμετείχε σε επιθέσεις κατά του Ισραήλ και των στρατευμάτων που επιχειρούσαν στη Γάζα.

Εν τω μεταξύ, ο στρατός αναφέρει ότι η 162η και η 98η μεραρχία έχουν επεκτείνει τις επιχειρήσεις τους στην πόλη της Γάζας και, την περασμένη ημέρα, σκότωσαν περισσότερους από 10 πράκτορες και πραγματοποίησαν επιθέσεις σε υποδομές που θεωρούνταν τρομοκρατικές.

Στο νότιο τμήμα της Λωρίδας, ο στρατός αναφέρει ότι η Μεραρχία της Γάζας επιχειρεί στη Χαν Γιουνίς και τη Ράφα, κατεδαφίζοντας δεκάδες κτίρια που χρησιμοποιούνται ως προπύργια από τη Χαμάς με αποτέλεσμα να σκοτωθούν αρκετά μέλη της.