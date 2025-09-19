«Η Γάζα θα γίνει ο τάφος σας» - Το ανατριχιαστικό μήνυμα της Χαμάς στο Ισραήλ

Την ώρα που το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά τη Γάζα, τόσο από αέρος, όσο και από εδάφους, η Χαμάς στέλνει μήνυμα στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, το οποίο παγώνει το αίμα. «Η Γάζα θα γίνει ο τάφος σας», λέει η Χαμάς, η οποία ξεκαθαρίζει στον πρωθυπουργό του Ισραήλ ότι η χώρα του έχασε πλέον κάθε ελπίδα να βγάλει τους ομήρους της από τη Γάζα -νεκρούς ή ζωντανούς.

Σε μήνυμα, που είναι γραμμένο στα εβραϊκά και απευθύνεται στον ισραηλινό στρατό και την ηγεσία του Ισραήλ, η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Αλ-Κασάμ, τονίζουν ότι ο Νετανιάχου ουσιαστικά εξέδωσε θανατική ποινή για τους ομήρους.



«Οι κρατούμενοί σας είναι διασκορπισμένοι στις γειτονιές της πόλης της Γάζας και δεν θα ανησυχούμε για τη ζωή τους όσο ο Νετανιάχου έχει αποφασίσει να τους σκοτώσει. Η έναρξη αυτής της εγκληματικής επιχείρησης και η επέκτασή της σημαίνει ότι δεν θα παραλάβετε κανέναν κρατούμενο, ούτε ζωντανό, ούτε νεκρό, και η μοίρα τους θα είναι η ίδια με αυτή του (Ρον Αράντ)», αναφέρει το ανατριχιαστικό μήνυμα της Χαμάς, σύμφωνα με το CNN.



Ο Αράντ ήταν αξιωματικός της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος εξαφανίστηκε εν ώρα μάχης το 1986 στον Λίβανο και πιστεύεται ότι συνελήφθη από την στρατιωτική ομάδα Αμάλ και αργότερα παραδόθηκε στη Χεζμπολάχ.

«Νεκροταφείο η Γάζα»

Σε ανακοίνωση που έκανε σε δεύτερο χρόνο, η Χαμάς δήλωσε ότι προετοιμάζεται για μάχη και ότι «η Γάζα θα γίνει ο τάφος για τους στρατιώτες σας».

Η δήλωση της Χαμάς έρχεται καθώς η δημόσια οργή κατά του Νετανιάχου και της κυβέρνησής του συνεχίζει να κλιμακώνεται στο εσωτερικό του Ισραήλ, με τις εβδομαδιαίες διαδηλώσεις στο Τελ Αβίβ που απαιτούν τον τερματισμό του πολέμου και την εκεχειρία να φτάνουν στο αποκορύφωμά τους -με ορισμένες οικογένειες ομήρων να ηγούνται της οργής.

Την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025, ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Έφι Ντεφρίν, προσπάθησε να καθησυχάσει τις οικογένειες των ομήρων, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο εάν οι IDF γνώριζαν πού βρίσκονται οι όμηροι.



«Οι όμηροι είναι πάντα στις σκέψεις μας», είπε ο Ντεφρίν, προσθέτοντας: «Θα κάνουμε τα πάντα για να αποφύγουμε να τους βλάψουμε».



Ωστόσο, πολλές οικογένειες ομήρων έχουν επίσης δηλώσει ότι τα σχέδια του Ισραήλ να καταλάβει την Γάζα θα είναι μια θανατική καταδίκη για τους αγαπημένους τους. Υπάρχουν 48 όμηροι που παραμένουν στη Γάζα, 20 εκ των οποίων πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί.

Ισραηλινό άρμα μάχης στα σύνορα με τη Γάζα (REUTERS/Ammar Awad)

Διεθνής καταδίκη

Στο μεταξύ, η διεθνής καταδίκη των ενεργειών του Ισραήλ συνεχίζεται, με την Ευρωπαϊκή Ένωση -τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο του Ισραήλ- να προτείνει κυρώσεις και μια έκθεση της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία.

Πριν από τη χερσαία εισβολή, ο ισραηλινός στρατός επιτάχυνε τις αεροπορικές επιδρομές και τον βομβαρδισμό πολυώροφων κτιρίων στην πόλη της Γάζα -τον πιο πυκνοκατοικημένο θύλακα.



Περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι -σχεδόν το ήμισυ του πληθυσμού της περιοχής- ζουν στην πόλη της Γάζα και γύρω από αυτήν.

Το Ισραήλ έχει προσπαθήσει να αναγκάσει τον τοπικό πληθυσμό να εκκενώσει, αλλά υπάρχουν ολοένα και λιγότερα ασφαλή μέρη στη Γάζα για να μεταβούν. Οι Παλαιστίνιοι συνεχίζουν να εγκαταλείπουν τον βορρά με τα πόδια, αυτοκίνητα και ποδήλατα -μεταφέροντας ό,τι μπορούν στον ολοένα και πιο πυκνοκατοικημένο νότο.

Την Πέμπτη (18/09), οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις εκτίμησαν ότι λιγότεροι από τους μισούς κατοίκους της πόλης -450.000 άνθρωποι- είχαν απομείνει, αριθμοί τους οποίους το CNN δεν κατάφερε να επιβεβαιώσει από ανεξάρτητη πηγή.

Η νέα επίθεση έρχεται καθώς τα Ηνωμένα Έθνη έχουν προειδοποιήσει ότι θα επιδεινώσει μόνο μια ήδη καταστροφική ανθρωπιστική κρίση, με τμήματα της Γάζας να έχουν επίσημα κηρυχθεί σε κατάσταση λιμού.

Το παλαιστινιακό υπουργείο υγείας ανακοίνωσε ότι τέσσερις άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, πέθαναν από υποσιτισμό τις τελευταίες 24 ώρες, ανεβάζοντας τον αριθμό των θανάτων που σχετίζονται με τον λιμό σε 435 από την έναρξη του πολέμου.



Πάνω από 65.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου 2023.