Χαμάς: Εκτελέστηκαν μπροστά σε πλήθος τρεις «συνεργάτες» του Ισραήλ - «Ξεκάθαρο το μήνυμα»

Οι αρχές υπό την ηγεσία της Χαμάς στη Γάζα εκτέλεσαν τρεις άνδρες που κατηγορούνται για συνεργασία με το Ισραήλ, δήλωσε ένας Παλαιστίνιος αξιωματούχος.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του πρακτορείου ειδήσεων Reuuters, δύο χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα και με τη Χαμάς υπό αμείλικτη ισραηλινή στρατιωτική πίεση, μικρές ομάδες ένοπλων Παλαιστινίων που αντιτίθενται στην ομάδα έχουν εμφανιστεί σε πολλά μέρη της Γάζας όπου επιχειρούν εναντίον της.

Σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δείχνει τις εκτελέσεις, ένας μασκοφόρος άνδρας φαίνεται να εκδίδει προειδοποίηση σε «όλους τους συνεργάτες» προτού οι τρεις άνδρες, γονατιστοί και με δεμένα μάτια, κλωτσηθούν ανάσκελα και πυροβοληθούν μπροστά σε ένα πλήθος.

Η τοποθεσία επιβεβαιώθηκε από τα κτίρια, ένα βενζινάδικο, τη χάραξη του δρόμου και τις πινακίδες που φαίνονται στο βίντεο, οι οποίες ταιριάζουν με εικόνες αρχείου και δορυφόρου της πόλης της Γάζας.

Ο Παλαιστίνιος αξιωματούχος ασφαλείας της κυβέρνησης της Γάζας, υπό τη διοίκηση της Χαμάς, δήλωσε ότι οι εκτελέσεις πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή (21/9) από το «Κοινό Επιχειρησιακό Κέντρο της Παλαιστινιακής Αντίστασης».

Οι εκτελέσεις στόχευαν να στείλουν «ένα σαφές μήνυμα και να χρησιμεύσουν ως αποτρεπτικό μέσο σε όποιον μπαίνει στον πειρασμό να συνεργαστεί με την κατοχή», όπως αναφέρεται.

Ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησε, ωστόσο, σε αίτημα για σχολιασμό.