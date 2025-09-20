Νέες απειλές του Ισραήλ: «Με ισχύ άνευ προηγουμένου» θα πλήξει τη Γάζα- «Δεν έχουμε πουθενά να πάμε»

Ο στρατός του Ισραήλ προειδοποίησε την Παρασκευή (19/9) ότι θα πλήξει με «ισχύ άνευ προηγουμένου» την πόλη της Γάζας, μετά τη φυγή σχεδόν μισού εκατομμυρίου κατοίκων της εν μέσω ευρείας κλίμακας επιχείρησης για την κατάληψή της, που καταγγέλλεται από μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας.

Αφού έλαβε νέες διαβεβαιώσεις για την «ακλόνητη» αμερικανική υποστήριξη, το Ισραήλ ανακοίνωσε την έναρξη την Τρίτη χερσαίας και αεροπορικής επιχείρησης στο μεγαλύτερο αστικό κέντρο του παραθαλάσσιου θυλάκου, στο βόρειο τμήμα του, για να αφανιστεί το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, η έφοδος του οποίου στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023 υπήρξε έναυσμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

«Οι ισραηλινές δυνάμεις θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις τους με ισχύ άνευ προηγουμένου», ανέφερε ο συνταγματάρχης Αβιχάι Αντραΐ, αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, διατάσσοντας τον πληθυσμό να φύγει από την πόλη.

«Δεν έχουμε πουθενά να πάμε»

Όμως κάτοικοι περιγράφουν χαοτική κατάσταση.

«Δεν έχουμε πουθενά να πάμε», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Ουμ Μοχάμεντ αλ Χάταμπ, Παλαιστίνια η οποία ζει στον καταυλισμό Σάτι, στο δυτικό τμήμα της πόλης της Γάζας.

«Τα επτά παιδιά μου κι εγώ ζούμε ακόμη σε σκηνές, στο δυτικό τμήμα της πόλης, αφού η κατοχή (το Ισραήλ) βομβάρδισε το σπίτι μας», πρόσθεσε.

Ο ΟΗΕ υπολόγιζε στα τέλη Αυγούστου ότι ο αριθμός των κατοίκων της πόλης και των περιχώρων της ανερχόταν σε περίπου ένα εκατομμύριο ανθρώπους.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, 480.000 την εγκατέλειψαν έκτοτε. Η πολιτική προστασία έκανε από την πλευρά της λόγο επίσης χθες για λίγο μικρότερο αριθμό, 450.000 κατοίκους, που την έχει εγκαταλείψει.

Σύμφωνα με απολογισμούς που έδωσαν νοσοκομεία της Λωρίδας της Γάζας στο Γαλλικό Πρακτορείο, χθες σκοτώθηκαν τουλάχιστον 41 άνθρωποι στις ισραηλινές επιχειρήσεις σε όλο τον θύλακο, 11 από αυτούς στην πόλη της Γάζας.

Λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών που επιβάλλονται στα μέσα ενημέρωσης στη Λωρίδα της Γάζας και των δυσκολιών πρόσβασης στο πεδίο, το AFP σημειώνει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο απολογισμούς κι ανακοινώσεις οποιασδήποτε πλευράς.

Συνεχίζεται η μεγάλη φυγή εν μέσω βομβαρδισμών

Η πολιτική προστασία έκανε λόγο για αεροπορικά πλήγματα και στον νότο, στη Χαν Γιούνις.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε χθες ότι οι μονάδες του συνέχιζαν να «επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους» στην πόλη της Γάζας, όπου βρήκαν όπλα και «εξάλειψαν τρομοκράτες».

Ο συνταγματάρχης Αντραΐ ανακοίνωσε εξάλλου το κλείσιμο οδού για την εσπευσμένη απομάκρυνση αμάχων που είχε ανοίξει 48 ώρες νωρίτερα, διευκρινίζοντας πως η μοναδική οδός προς νότια κατεύθυνση είναι η αρ Ρασίντ, κατά μήκος της ακτής.

Ο δρόμος αυτός ήταν για ακόμη μια ημέρα χθες κορεσμένος, κατάμεστος από κόσμο που έφευγε προς νότο, με τα πόδια, με οχήματα και κάρα που έσερναν γαϊδούρια, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του AFP επιτόπου.

Η Νιβίν Άχμεντ, 50 ετών, που έφυγε για να πάει με τα πόδια στη Ντέιρ αλ Μπάλα (κεντρικά) με επτά μέλη της οικογένειάς της, είπε πως «περπατήσαμε 15 χιλιόμετρα».

«Η πιο μικρή μου κόρη έκλαιγε από την κούραση. Σέρναμε ο καθένας κι η καθεμιά με τ σειρά κάρο με κάποια υπάρχοντά μας».

Η Μόνα Άμπντελ Καρίμ, 36 ετών, είπε πως δεν έχει μπορέσει να βρει μέσο για να μετακινηθεί προς νότο και κοιμάται μαζί με την οικογένειά της πάνω στον δρόμο αρ Ρασίντ δυο βράδια περιμένοντας μήπως εμφανιστεί κάποιος να τους πάει.

«Δεν μπορούμε να πάμε πουθενά περπατώντας, οι γονείς του άνδρα μου είναι ηλικιωμένοι και άρρωστοι, τα παιδιά είναι πολύ αδύναμα», εξήγησε.

«Με πολλές δυσκολίες βρήκαμε χθες μέσο να φύγουμε χθες το πρωί, ετοιμάσαμε τα πράγματά μας και περιμέναμε ατελείωτες ώρες, αλλά ο οδηγός δεν ήρθε και δεν απαντάει πλέον», είπε ο Χάλεντ αλ Ματζνταλάνι, σε δυτική συνοικία της πόλης. «Πρέπει να ψάξουμε και να βρούμε άλλη λύση», σε διαφορετική περίπτωση «θα πεθάνουμε», πρόσθεσε.

Διεθνής κατακραυγή για την ανθρωπιστική καταστροφή

Σε αντίποινα για την έφοδο της 7ης Οκτωβρίου 2023, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν ισοπεδωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Λωρίδας της Γάζας, που 715 ημέρες αργότερα έχουν προκαλέσει δεκάδες χιλιάδες θανάτους και ανθρωπιστική καταστροφή.

Από την αρχή του πολέμου, πριν από προσεχώς δυο χρόνια, οι περίπου δύο εκατομμύρια κάτοικοί της υπό πολιορκία αναγκάστηκαν να εκτοπιστούν στη συντριπτική πλειονότητά τους, πολλοί αναρίθμητες φορές.

Η επιχείρηση εναντίον της πόλης της Γάζας καταδικάζεται από πολλούς σε διεθνές επίπεδο. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες σε συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο χθες μίλησε για κατάσταση «αφόρητη, από ηθική, πολιτική και νομική άποψη».

Η κυβέρνηση της Γαλλίας αξίωσε το Ισραήλ να «βάλει τέλος σε αυτή την καταστροφική εκστρατεία», την οποία το Λονδίνο χαρακτήρισε «εντελώς ανεύθυνη και κατακριτέα».

Την Πέμπτη, οι ΗΠΑ εμπόδισαν προβάλλοντας το βέτο τους την υιοθέτηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σχεδίου απόφασης που απαιτούσε κατάπαυση του πυρός και ανθρωπιστική πρόσβαση στη Λωρίδα της Γάζας. Τα υπόλοιπα 14 μέλη τάχθηκαν υπέρ.

Ο ΟΗΕ έχει κηρύξει κατάσταση λιμού σε τμήματα της Λωρίδας της Γάζας, κάτι που διαψεύδει το Ισραήλ. Την Τρίτη, ανεξάρτητη επιτροπή έρευνας που ενεργεί κατ’ εντολή των Ηνωμένων Εθνών συμπέρανε πως οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διεξάγουν γενοκτονία σε βάρος των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας. Το Ισραήλ το διαψεύδει επίσης.

Η έφοδος της 7ης Οκτωβρίου 2023 είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 1.219 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα.

Σύμφωνα με τους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, στις ισραηλινές ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έκτοτε έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 65.141 Παλαιστίνιοι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, στον θύλακο όπου το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα πήρε την εξουσία το 2007.