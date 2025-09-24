Ισχυρό χτύπημα των Χούθι στην Εϊλάτ του Ισραήλ - Πάνω από 20 οι τραυματίες, κάποιοι σοβαρά

Η παραθαλάσσια πόλη Εϊλάτ, στην Ερυθρά Θάλασσα, στο νότιο άκρο του Ισραήλ, επλήγη το απόγευμα της Τετάρτης (24/9) από ένα drone που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Οι υπηρεσίες παροχής πρώτων βοηθειών έκαναν λόγο για τουλάχιστον 20 τραυματίες «από τα θραύσματα» του αεροσκάφους των Χούθι, οι δύο εκ των οποίων είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Οι σειρήνες συναγερμού ήχησαν λίγο νωρίτερα, αφού εντοπίστηκε το μη επανδρωμένο αεροσκάφος να πλησιάζει την περιοχή, προερχόμενο από την Υεμένη, ανέφερε ο στρατός. «Καταβλήθηκαν προσπάθειες για την αναχαίτισή του», όμως «έπεσε στη ζώνη του Εϊλάτ», σημειώνεται στην ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων.

כוחות צה"ל בשיתוף כוחות משטרת ישראל קפצו לנקודה במרחב אילת בו התקבל דיווח על נפילה.



הכוחות מסייעים בפינוי המרחב ובמתן מענה רפואי ראשוני.

מסוק של חיל האוויר הוזנק ומסייע ברגעים אלה בפינוי פצועים בזירה.



צה״ל קורא להישמע להנחיות פיקוד העורף, עם קבלת התרעה יש להיכנס למרחב המוגן… pic.twitter.com/xCoEogQIvo — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 24, 2025

Πολλά βίντεο, που το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να τα επαληθεύσει, αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης και δείχνουν ένα drone στον ουρανό, στα ανοιχτά του Εϊλάτ και στη συνέχεια μια έκρηξη πίσω από την αλυσίδα των ξενοδοχείων, στον παραθαλάσσιο δρόμο.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ