Στο φως έδωσε η Χαμάς το βίντεο της εκτέλεσης των τριών Παλαιστίνιων «συνεργατών του Ισραήλ»

Ένα βίντεο που δείχνει τη σκληρότητα των μελών της παλαιστινιακής τρομοκρατικής ομάδας έδωσε στη δημοσιότητα η Χαμάς στο οποίο φαίνεται να εκτελεί δημόσια τρεις Παλαιστίνιους τους οποίους κατηγόρησε για εσχάτη προδοσία.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο που κυκλοφορεί σε λογαριασμούς που διατηρούνται στο Telegram και σχετίζονται με την οργάνωση, οι τρεις Παλαιστίνιοι κατηγορήθηκαν ως «συνεργάτες του Ισραήλ». Οι ένοπλοι άνδρες, που έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, στέκονται πάνω από τους Παλαιστινίους οι οποίοι είναι γονατισμένοι στο έδαφος με δεμένα μάτια και χέρια πίσω από την πλάτη.

Το περιστατικό φαίνεται πως έλαβε χώρα στη Γάζα αφού από πίσω υπάρχουν ερείπια και βομβαρδισμένα κτίρια.

Από πίσω, το συγκεντρωμένο πλήθος φώναζε «Αλλάχ Ακμπάρ» με έναν ένοπλο να χαρακτηρίζει τους, προς εκτέλεση άνδρες ως «συνεργάτες που πρόδωσαν την πατρίδα τους και έδωσαν το χέρι στην κατοχή για να σκοτώσουν τον λαό τους». Οι τρεις Παλαιστίνιοι εκτελέστηκαν με πυροβολισμούς στο κεφάλι και στο σώμα.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, η Χαμάς έβαλε χειρόγραφα στα αραβικά πάνω στα πτώματα στα οποία αναγραφόταν: «Η προδοσία σας δεν θα μείνει ατιμώρητη. Σας περιμένει σκληρή τιμωρία».

Το ισραηλινό μέσο ενημέρωσης Ynet ανέφερε ότι σε ένα άλλο χαρτί που είχε τοποθετηθεί σε ένα από τα πτώματα αναγραφόταν το μήνυμα: «Μισθοφόροι του σπαθιού – ήρθε η ώρα να σας κόψουμε τα κεφάλια».

Ο Παλαιστίνιος αξιωματούχος ασφαλείας της κυβέρνησης της Γάζας, υπό τη διοίκηση της Χαμάς, δήλωσε ότι οι εκτελέσεις πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή (21/9) από το «Κοινό Επιχειρησιακό Κέντρο της Παλαιστινιακής Αντίστασης».

Οι εκτελέσεις στόχευαν να στείλουν «ένα σαφές μήνυμα και να χρησιμεύσουν ως αποτρεπτικό μέσο σε όποιον μπαίνει στον πειρασμό να συνεργαστεί με την κατοχή», όπως αναφέρεται.

Σύμφωνα με τη Χαμάς, στην εκτέλεση συμμετείχαν μέλη άλλων δύο τρομοκρατικών οργανώσεων, της Ισλαμική Τζιχάντ και των ταξιαρχιών των Μουτζαχεντίν.