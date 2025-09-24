Γιατροί στη Γάζα: «Έρχεται τσουνάμι ανθρώπων και τα εφόδια εξαντλούνται - Είναι φρικτό, σταματήστε»

Τα λίγα νοσοκομεία και κλινικές που απομένουν στο κέντρο και το νότο της Γάζας κατακλύζονται από ένα «τσουνάμι» τραυματιών και ασθενών που φεύγουν από μια νέα ισραηλινή επίθεση στο βόρειο τμήμα του κατεστραμμένου εδάφους, λένε οι γιατροί.



Τόσο στο ιατρικό συγκρότημα Νάσερ, στη νότια πόλη Χαν Γιούνις, όσο και στα νοσοκομεία στο αλ-Μουβάσι, την παράκτια «ανθρωπιστική ζώνη» που έχει ορίσει το Ισραήλ, το προσωπικό αγωνίζεται να αντιμετωπίσει τον μεγάλο αριθμό των νεοαφιχθέντων που έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν την πόλη της Γάζας στο βόρειο τμήμα της κατεστραμμένης παλαιστινιακής περιοχής.



«Κάθε μέρα βλέπουμε όλο και περισσότερους ανθρώπους από το βορρά με τραύματα από εκρήξεις και σφαίρες, με παλιά, βρώμικα και μολυσμένα τραύματα», δήλωσε στον Guardian ο Δρ Μάρτιν Γκρίφιθς, συμβουλευτικός χειρουργός τραυμάτων στο Barts NHS health trust στο Λονδίνο, ο οποίος έφτασε ως εθελοντής στη Γάζα πριν από δύο εβδομάδες. «Όλοι είναι πεινασμένοι, υποσιτισμένοι, έχουν χάσει τα σπίτια και τους αγαπημένους τους και όλοι είναι φοβισμένοι».



Ο Γκρίφιθς είπε ότι το τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου 90 κλινών όπου εργάζεται στο al-Muwasi δέχτηκε 160 τραυματίες σε μία μόνο νύχτα, ενώ 600 άνθρωποι ζήτησαν περίθαλψη από τη μικρή κλινική πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης.

«Αν δεν τους σκοτώσουν οι σφαίρες ή οι βόμβες, θα το κάνει η μόλυνση»

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΟΗΕ, περίπου 320.000 άτομα έχουν ήδη συμμορφωθεί με τις διαταγές εκκένωσης του ισραηλινού στρατού και έχουν εγκαταλείψει την πόλη της Γάζας.

Η κρίση επιδεινώθηκε από το κλείσιμο μιας σειράς ιατρικών εγκαταστάσεων στη βόρεια Γάζα τις τελευταίες ημέρες, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει την επίθεσή του στην περιοχή.



«Οι άνθρωποι έχουν παραπεμφθεί από τα [νοσοκομεία της πόλης της Γάζας] ή απλά φεύγουν με δική τους πρωτοβουλία. Υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός παιδιών, μερικά πολύ μικρά, και πολλοί νεαροί άνδρες, [αλλά] οι εκρήξεις τους επηρεάζουν όλους. Βλέπουμε αυτό το τσουνάμι να έρχεται προς το μέρος μας, με όλο και περισσότερους τραυματίες και όλο και λιγότερα [εφόδια για τη θεραπεία τους]», πρόσθεσε ο Γκρίφιθς.



Με τα οχήματα να είναι σπάνια, τους δρόμους να είναι μπλοκαρισμένοι και πολλούς εκτοπισμένους να ταξιδεύουν με τα πόδια, ορισμένοι ασθενείς έφταναν με τραύματα μιας εβδομάδας.



«Ακόμα και αν έχεις όχημα, μπορεί να χρειαστεί τουλάχιστον μια ή δύο μέρες. Αν δεν τους σκοτώσουν οι σφαίρες ή οι βόμβες, θα το κάνει η μόλυνση. Το μήνυμά μου είναι απλό: σας παρακαλώ, πρέπει να σταματήσουμε τους πολέμους».



Στο Νάσερ, το μόνο μεγάλο νοσοκομείο που εξακολουθεί να λειτουργεί στη Γάζα, οι νεοαφιχθέντες στην παιδιατρική πτέρυγα νοσηλεύονται στους διαδρόμους, επειδή όλα τα κρεβάτια για παιδιά είναι γεμάτα.

«Πραγματικά, απλώς περιμένουμε εδώ. Η κατάσταση είναι πολύ άσχημη. Έχουμε φτάσει στα όριά μας. Όλο το προσωπικό είναι εξαντλημένο και τα αποθέματα βασικών ειδών είναι χαμηλά», δήλωσε ο Μοχάμεντ Σακρ, διευθυντής νοσηλευτικής στο Νάσερ.



Σε ιδιωτικά μηνύματα που είδε ο Guardian, ο ισραηλινός στρατός ενημέρωσε τους εργαζόμενους σε ανθρωπιστικές οργανώσεις ότι μόνο τα νοσοκομεία θα θεωρούνται «προστατευόμενα» και ότι όλες οι άλλες ανθρωπιστικές εγκαταστάσεις στην πόλη της Γάζας πρέπει να εκκενωθούν.



Το ιορδανικό νοσοκομείο πεδίου στη νοτιοδυτική συνοικία Tal al-Hawa της πόλης της Γάζας έλαβε εντολή να εκκενωθεί το πρωί της Δευτέρας 22 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με έναν ανώτερο αξιωματούχο του υπουργείου Υγείας.



Ο Δρ Munir al-Bursh, γενικός διευθυντής του υπουργείου Υγείας της Γάζας, δήλωσε ότι το νοσοκομείο είχε τουλάχιστον 300 ασθενείς, καθώς και ιατρικό προσωπικό. Η εντολή δόθηκε καθώς κάτοικοι ανέφεραν ότι στρατεύματα πλησίαζαν την εγκατάσταση, με δεκάδες οικογένειες να έχουν παγιδευτεί στα σπίτια και τα καταφύγια τους γύρω από το νοσοκομείο.

Πάνω από 65.000 Παλαιστίνιοι νεκροί

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας δήλωσε ότι οι υπηρεσίες είχαν ανασταλεί σε δύο άλλα νοσοκομεία της πόλης της Γάζας: το παιδικό νοσοκομείο al-Rantisi, το οποίο υπέστη σοβαρές ζημιές πριν από λίγες ημέρες από ισραηλινό βομβαρδισμό και το οφθαλμολογικό νοσοκομείο.



«Καμία από τις εγκαταστάσεις ή τα νοσοκομεία δεν διαθέτει ασφαλείς διαδρομές πρόσβασης που να επιτρέπουν στους ασθενείς και τους τραυματίες να φτάσουν σε αυτά», ανέφερε το υπουργείο.

Γιατροί στην πόλη της Γάζας ανέφεραν ότι το al-Rantisi παρέμεινε εν μέρει ανοιχτό ως σημείο πρώτων βοηθειών, με δύο νοσοκόμες και έναν γιατρό, αν και οι συνεχείς βομβαρδισμοί και πυροβολισμοί κατέστησαν αδύνατη την πρόσβαση των ανθρώπων στο νοσοκομείο.

Περίπου οι μισοί από τους ασθενείς που χρειάζονται αιμοκάθαρση στην πόλη της Γάζας έχουν αναγκαστεί να φύγουν, σύμφωνα με την ΜΚΟ Medical Aid for Palestinians (MAP), η οποία δραστηριοποιείται στη Γάζα και ανέφερε επίσης ότι η μονάδα αποκατάστασης που διαθέτει στην κεντρική πόλη Ντεϊρ αλ-Μπαλάχ έχει καταγράψει διπλασιασμό του αριθμού των ασθενών τις τελευταίες ημέρες.

Το Ισραήλ ξεκίνησε την επίθεσή του στην πόλη της Γάζας, την οποία περιγράφει ως το τελευταίο προπύργιο της Χαμάς, την περασμένη εβδομάδα. Ελέγχει όλες τις προσβάσεις στη Γάζα και δηλώνει ότι επιτρέπει την είσοδο επαρκών ποσοτήτων τροφίμων, βοήθειας και προμηθειών στο έδαφος. Ωστόσο, το πέρασμα Zikim παραμένει κλειστό από τις 12 Σεπτεμβρίου, περιορίζοντας σημαντικά την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στο βόρειο τμήμα.



Ο πόλεμος ξεκίνησε με τις επιθέσεις της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά τις οποίες μαχητές σκότωσαν 1.200 άτομα, κυρίως πολίτες, και πήραν 251 ομήρους. Η επακόλουθη ισραηλινή στρατιωτική εκστρατεία έχει σκοτώσει περισσότερους από 65.000 Παλαιστινίους, κυρίως αμάχους και έχει τραυματίσει περισσότερους από 160.000.

Ο Abed al-Hayek, διευθυντής του προγράμματος MAP, δήλωσε ότι τα αποθέματα οξυγόνου και καυσίμων στο ιατρικό συγκρότημα al-Sahaba στην πόλη της Γάζας, το οποίο παρέχει εντατική φροντίδα σε νεογέννητα, έχουν σχεδόν εξαντληθεί.



«Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη και τα καύσιμα είναι απαραίτητα για την παροχή των ιατρικών υπηρεσιών που προσφέρουμε. Χθες, λάβαμε 1.000 λίτρα καυσίμων, τα οποία αρκούν μόνο για τέσσερις ημέρες, καθώς καταναλώνουμε περίπου 250 λίτρα την ημέρα. Δεν ξέρουμε τι θα συμβεί», τόνισε.

Ορισμένες προμήθειες κατάφεραν να φτάσουν. Την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ICRC) προμήθευσε το ιατρικό συγκρότημα al-Shifa με ενέσιμα υγρά, σετ επιδέσμων, φάρμακα και 500 σάκους για πτώματα. Η Unicef έφτασε επίσης στην πόλη της Γάζας, παραδίδοντας είδη υγιεινής, σύμφωνα με εκπρόσωπό της.

«Χρειάζονται πολλά περισσότερα για να καλυφθούν επαρκώς οι τεράστιες ανάγκες που υπάρχουν», ανέφερε η ICRC σε δήλωσή της, καταγγέλλοντας τις συνεχιζόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις και τον περιορισμένο ανθρωπιστικό διάδρομο.

«Ο πατέρας του μας ικέτευε να κάνουμε κάτι, αλλά...»

Ο Griffiths, ο οποίος ταξίδεψε στη Γάζα με την UK-Med, μια φιλανθρωπική οργάνωση πρώτης γραμμής για ιατρική βοήθεια, είπε ότι η κλινική στο al-Muwasi όπου εργαζόταν «είχε ελλείψεις στα πάντα», συμπεριλαμβανομένων των αντιβιοτικών και των παυσίπονων και περιέγραψε πώς δεν μπόρεσε να σώσει ένα 14χρονο αγόρι που είχε πυροβοληθεί στο κεφάλι και στον λαιμό.



«Ήταν προφανές ότι πέθαινε μπροστά στα μάτια μας. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Ο πατέρας του μας ικέτευε να κάνουμε κάτι, αλλά το μόνο που μπορούσαμε να κάνουμε ήταν να βρούμε ένα ήσυχο μέρος για τους δυο τους», είπε ο Griffiths.



Στη συνέχεια, περιέγραψε τις πολλαπλές επεμβάσεις που πραγματοποίησε σε ένα μικρότερο αγόρι με τραύματα στο κεφάλι, τα πόδια και τον κορμό.



«Είναι βαθιά, βαθιά τραυματισμένος. Συναισθηματικά, είναι διαλυμένος. Έχασε την οικογένειά του, τους γονείς του, τα πάντα. Κάθε μέρα πηγαίνει στο χειρουργείο για να του αφαιρέσουν κι άλλα θραύσματα. Κάθομαι μαζί του και του κρατάω το χέρι. Μπορώ να τον κάνω καλύτερα σωματικά, αλλά δεν μπορώ να κάνω τίποτα για το συναισθηματικό τραύμα. Είναι φρικτό», είπε ο Griffiths.