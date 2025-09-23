Η Χαμάς έστειλε επιστολή στον Ντόναλντ Τραμπ - Αυτό είναι το deal που του προτείνει

Μετά το πρόσφατο ανατριχιαστικό μήνυμα της Χαμάς προς το Ισραήλ, αναφορικά με την τύχη των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, η οργάνωση έστειλε νέο μήνυμα, αυτή τη φορά προς τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Fox News, η Χαμάς έχει συντάξει μία επιστολή που απευθύνεται στον Αμερικανό πρόεδρο και η οποία προτείνει μια συμφωνία, η οποία προβλέπει την απελευθέρωση ομήρων με αντάλλαγμα μια εκεχειρία 60 ημερών.

Στην επιστολή της η Χαμάς ζητά από τον Ντόναλντ Τραμπ να εγγυηθεί μια 60ήμερη εκεχειρία με αντάλλαγμα την άμεση απελευθέρωση των μισών ομήρων που κρατούνται στη Γάζα. Το Fox News επικαλείται ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης Τραμπ, αλλά και μια δεύτερη πηγή που εμπλέκεται άμεσα στις διαπραγματεύσεις.



Η επιστολή αναμένεται να παραδοθεί στον Τραμπ αυτή την εβδομάδα, ενώ την ύπαρξή της επιβεβαιώνουν και οι Times of Israel, τονίζοντας ότι: «Μια πηγή που γνωρίζει το θέμα επιβεβαίωσε το δημοσίευμα στους Times of Israel. Δεν ήταν σαφές εάν η επιστολή αφορούσε το ζήτημα του αφοπλισμού της Χαμάς, ένα ισραηλινό αίτημα που η τρομοκρατική οργάνωση έχει απορρίψει».

Ζητά απελευθέρωση όλων των ομήρων

Ο Τραμπ, ο οποίος προσπαθεί να συμβάλει ως ειρηνοποιός στην παγκόσμια σκηνή, έχει επανειλημμένα ζητήσει από τη Χαμάς να απελευθερώσει όλους τους ομήρους που κρατά αιχμάλωτους μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 εναντίον του Ισραήλ.



Την περασμένη εβδομάδα, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Αγγλία, ο Τραμπ σημείωσε ότι θέλει οι όμηροι να απελευθερωθούν «εδώ και τώρα».



Σε μια ανάρτηση στο Truth Social νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Τραμπ εξέδωσε αυτό που χαρακτήρισε ως την «τελευταία προειδοποίησή» του προς τη Χαμάς.

«Όλοι θέλουν οι όμηροι να γυρίσουν σπίτι τους. Όλοι θέλουν να τελειώσει αυτός ο πόλεμος! Οι Ισραηλινοί έχουν αποδεχτεί τους όρους μου. Είναι καιρός να τους αποδεχτεί και η Χαμάς. Έχω προειδοποιήσει τη Χαμάς για τις συνέπειες της μη αποδοχής. Αυτή είναι η τελευταία μου προειδοποίηση, δεν θα υπάρξει άλλη!», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στην ανάρτησή του στις 7 Σεπτεμβρίου.



Νωρίτερα φέτος, σε άλλη ανάρτηση στο Truth Social (στις 5 Μαρτίου), ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αναρτήσει ακόμη μία «τελευταία προειδοποίηση».

«Απελευθερώστε όλους τους ομήρους τώρα, όχι αργότερα, και επιστρέψτε αμέσως όλα τα πτώματα των ανθρώπων που δολοφονήσατε, αλλιώς ΤΕΛΕΙΩΣΕ για εσάς. Στέλνω στο Ισραήλ ό,τι χρειάζεται για να ολοκληρώσει τη δουλειά, κανένα μέλος της Χαμάς δεν θα είναι ασφαλές αν δεν κάνετε ό,τι σας λέω. Μόλις συναντήθηκα με τους πρώην ομήρους σας των οποίων τις ζωές έχετε καταστρέψει. Αυτή είναι η τελευταία σας προειδοποίηση! ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΜΗΡΟΥΣ ΤΩΡΑ, Ή ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ!».