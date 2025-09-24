Τραμπ: Παρουσίασε σχέδιο 21 σημείων για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή - Θετική η απάντηση των ηγετών

Ένα σχέδιο 21 σημείων για την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή παρουσίασε ο Ντόναλντ Τραμπ στους ηγέτες της περιοχές την ίδια ώρα που οι διεργασίες της 80ης συνόδου του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη συνεχίζονται.

Μιλώντας στην Ετήσια Σύνοδο Κορυφής Concordia στη Νέα Υόρκη, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, περιέγραψε μια «πολύ παραγωγική» συνάντηση την Τρίτη (23/9) μεταξύ του Τραμπ και αξιωματούχων από τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, την Τουρκία, την Ινδονησία και το Πακιστάν.

«Παρουσιάσαμε αυτό που ονομάζουμε σχέδιο 21 σημείων του Τραμπ για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή», δήλωσε ο Γουίτκοφ. «Νομίζω ότι αντιμετωπίζει τις ανησυχίες του Ισραήλ καθώς και των γειτόνων στην περιοχή», τόνισε.

Οι κεντρικές «ιδέες» του σχεδίου

Οι κεντρικές αρχές της πρότασης Τραμπ, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Axios, περιλαμβάνουν:

Την απελευθέρωση όλων των υπολοίπων ομήρων.

Μόνιμη κατάπαυση του πυρός.

Σταδιακή αποχώρηση του Ισραήλ από ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας.

Μεταπολεμικό σχέδιο με μηχανισμό διακυβέρνησης στη Γάζα χωρίς τη Χαμάς.

Δημιουργία δύναμης ασφαλείας που θα περιλαμβάνει Παλαιστίνιους, αλλά και στρατιώτες από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες.

Χρηματοδότηση από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες για τη νέα διοίκηση στη Γάζα και την ανοικοδόμηση της περιοχής.

Κάποιας μορφής εμπλοκή της Παλαιστινιακής Αρχής.

Οι όροι που θέτουν οι Άραβες ηγέτες και η δέσμευση για συνεργασία με τον Τραμπ

Σύμφωνα με δύο πηγές, οι Άραβες ηγέτες έθεσαν συγκεκριμένους όρους για να στηρίξουν το σχέδιο:

Το Ισραήλ να μην προσαρτήσει τμήματα της Δυτικής Όχθης ή της Γάζας.

Το Ισραήλ να μην καταλάβει εδάφη στη Γάζα.

Το Ισραήλ να μην χτίσει οικισμούς στη Γάζα.

Να σταματήσει η υπονόμευση του καθεστώτος στο Τέμενος Αλ-Ακσά.

Να αυξηθεί άμεσα η ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

Με κοινή δήλωση την Τετάρτη, οι ηγέτες επτά αραβικών και μουσουλμανικών χωρών που συμμετείχαν στη συνάντηση εξέφρασαν την υποστήριξή τους στο σχέδιο του Τραμπ. «Επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας να συνεργαστούμε με τον Πρόεδρο Τραμπ και υπογραμμίζουμε τον καθοριστικό ρόλο της ηγεσίας του για τον τερματισμό του πολέμου και για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη» ανέφεραν.

