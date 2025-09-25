Συναγερμός στο Τελ Αβίβ: Εξερράγη αυτοκίνητο - Αναφορά για τραυματισμούς

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης 25/09 καθώς σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το κανάλι 12 του Ισραήλ, ένα αυτοκίνητο εξερράγη στο Τελ Αβίβ.

Σύμφωνα με το Ynetnews.com, από την έκρηξη έχει τραυματιστεί ένας 46χρονος από την έκρηξη. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως σωστικά συνεργεία όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Η αστυνομία ανέφερε ότι δυνάμεις της έφτασαν και έχουν αποκλείσει την περιοχή. Η αιτία της έκρηξης δεν είναι προς το παρόν σαφής, και το δίκτυο δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.