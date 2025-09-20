Φωτογραφία «αποχαιρετισμού» των ομήρων δημοσίευσε η Χαμάς - Συνεχίζεται το σφυροκόπημα στη Γάζα

Φωτογραφίας των Ισραηλινών ομήρων που έχει στα χέρια της η Χαμάς, δημοσίευσε νωρίτερα το Σάββατο (20/9) η παλαιστινιακή οργάνωση, την οποία αποκάλεσε φωτογραφία «αποχαιρετισμού», ενώ ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιχειρήσεις του στη Γάζα.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Al Jazeera, οι ταξιαρχίες Αλ Κασάμ – η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς- δημοσίευσε φωτογραφία με 48 ομήρους που παραμένουν στη ζωή και κρατούνται στη Γάζα, αποδίδοντας τον πιθανό κίνδυνο για τη ζωή τους στη συνεχιζόμενη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ για την κατάληψη της πόλης της Γάζας.

Στην εικόνα, κάθε όμηρος φέρει την ετικέτα «Ρον Αράντ», αναφερόμενος στον λοχαγό της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, που αγονείται στον Λίβανο το 1986 και πιστεύεται ότι έχει συλληφθεί.

#BREAKING | Hamas has released an image purportedly showing the 47 remaining hostages held in Gaza since the October 7, 2023 attack. pic.twitter.com/6DtbKiejbY — The Global Eye (@TGEThGlobalEye) September 20, 2025

Η δημοσίευση συνοδεύτηκε από κείμενο που ανέφερε: «Λόγω της άρνησης του Νετανιάχου και της συνθηκολόγησης του (Ισραηλινού αρχηγού του επιτελείου στρατού Εγιάλ) Ζαμίρ, μια φωτογραφία αποχαιρετισμού καθώς ξεκινά η στρατιωτική επιχείρηση στην Πόλη της Γάζας».

Το μήνυμα φαίνεται να αντικατοπτρίζει προηγούμενες δηλώσεις της Χαμάς που προειδοποιούσαν ότι η επίθεση του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τους ομήρους, οι οποίοι -όπως ισχυρίζεται η Χαμάς- είναι «διασκορπισμένοι σε όλες τις γειτονιές» της πόλης.

IDF: «Με ισχύ άνευ προηγουμένου» θα πλήξουμε τη Γάζα

Ο στρατός του Ισραήλ προειδοποίησε την Παρασκευή (19/9) ότι θα πλήξει με «ισχύ άνευ προηγουμένου» την πόλη της Γάζας, μετά τη φυγή σχεδόν μισού εκατομμυρίου κατοίκων της εν μέσω ευρείας κλίμακας επιχείρησης για την κατάληψή της, που καταγγέλλεται από μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας.

Αφού έλαβε νέες διαβεβαιώσεις για την «ακλόνητη» αμερικανική υποστήριξη, το Ισραήλ ανακοίνωσε την έναρξη χερσαίας και αεροπορικής επιχείρησης στο μεγαλύτερο αστικό κέντρο του παραθαλάσσιου θυλάκου, στο βόρειο τμήμα του, για να αφανιστεί το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, η έφοδος του οποίου στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023 υπήρξε έναυσμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

«Οι ισραηλινές δυνάμεις θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις τους με ισχύ άνευ προηγουμένου», ανέφερε ο συνταγματάρχης Αβιχάι Αντραΐ, αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, διατάσσοντας τον πληθυσμό να φύγει από την πόλη.