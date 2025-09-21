Εντός ωρών αναγνωρίζουν παλαιστινιακό κράτος Βρετανία και Αυστραλία - Σωρός από ερείπια η Γάζα

Συνεχίζεται η στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ για την ολοκληρωτική κατάληψη της πόλης της Γάζας, με τις βόρειες ειδικά περιοχές του παλαιστινιακού θύλακα να έχουν μετατραπεί σε έναν απέραντο σωρό από ερείπια και τους κατοίκους να φεύγουν μαζικά προς τα νότια.

Φωτ.: Reuters

Όπως ανακοίνωση σήμερα Κυριακή (21/9), ο ισραηλινός στρατός, δύο βλήματα εκτοξεύτηκαν από το βόρειο τμήμα της Γάζας προς το Ισραήλ.

«Μετά την ενεργοποίηση προειδοποιητικών σειρηνών πριν από λίγο στις περιοχές του Λακχίς και του Ασντόντ, εντοπίστηκαν δύο βολές προερχόμενες από το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

«Ένα βλήμα αναχαιτίστηκε και το άλλο έπεσε σε ανοιχτό χώρο. (...) Κανένας δεν τραυματίστηκε», πρόσθεσε ο IDF.

Ισραηλινό άρμα μάχης στα σύνορα με τη Γάζα (REUTERS/Ammar Awad)

Παλαιστινιακό κράτος αναγνωρίζει σήμερα η Βρετανία

Η κυβέρνηση της Βρετανίας θα αναγνωρίσει σήμερα Κυριακή (21/9) κράτος της Παλαιστίνης, παρά τις σθεναρές πιέσεις των ΗΠΑ να μην προχωρήσει, σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ.

Ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε τον Ιούλιο πως η χώρα του θα αναγνώριζε κράτος της Παλαιστίνης με την ευκαιρία της 80ής Γενικής Συνέλευσης τον Σεπτέμβριο, εκτός εάν το Ισραήλ λάμβανε σειρά μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της κήρυξης κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Διαπιστώνοντας επιδείνωση της κατάστασης, ο πρωθυπουργός των Εργατικών Στάρμερ αναμένεται να επικυρώσει την απόφαση αυτή, σύμφωνα με δημοσιεύματα του BBC, της Guardian και του Press Association.

Φωτό: Reuters

Ο Κιρ Στάρμερ λέει πως με το διάβημα αυτό η Βρετανία επιδιώκει να προωθήσει αληθινή ειρηνευτική διαδικασία. Αντιδρώντας, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου τον κατηγόρησε πως επιβραβεύει την «τερατώδη τρομοκρατία» και ασκεί πολιτική κατευνασμού έναντι της «τζιχαντιστικής» ιδεολογίας.

Η πίεση εντάθηκε στον Βρετανό πρωθυπουργό αφού ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε πως το Παρίσι θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος κατά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ακολουθούμενο από περίπου δέκα ακόμη χώρες.

Περί τα τρία τέταρτα των 193 κρατών μελών του ΟΗΕ έχουν αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης, την ίδρυση του οποίου ανακήρυξε η εξόριστη παλαιστινιακή ηγεσία το 1998.

Αναγνώριση και από Αυστραλία

Την ίδια ώρα, και η Αυστραλία θα ανακοινώσει σήμερα την μονομερή αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ στην εφημερίδα The Times of Israel.

Η Καμπέρα θα είναι η τρίτη δυτική χώρα που αναμένεται να προβεί σε ένα τέτοιο βήμα σήμερα, μετά το Ηνωμένο Βασίλειο και την Πορτογαλία, οι οποίες αναμένεται να ανακοινώσουν την αναγνώριση πριν ή κατά τη διάρκεια της συνόδου του ΟΗΕ.

Η Αυστραλία προχωράει σε αυτό το βήμα παρά τις αντιρρήσεις των ΗΠΑ, πρόσθεσε ο αξιωματούχος. «Τους είπαμε ότι δεν είναι χρήσιμο», ανέφερε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι η Αυστραλία δικαιολόγησε την κίνηση αυτή με «διαφανείς εσωτερικές εκτιμήσεις».