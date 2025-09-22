Γάζα: Γιατρός από την Αυστραλία έκανε καισαρική σε αποκεφαλισμένη έγκυο εννέα μηνών

Αυστραλή γιατρός που εργάζεται στη Γάζα λέει ότι αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει καισαρική τομή σε μια «αποκεφαλισμένη γυναίκα» που ήταν εννέα μηνών έγκυος, εν μέσω των ισραηλινών βομβαρδισμών.

Η Dr Nada Abu Alrub and η Dr Saya Aziz, και οι δύο από το Κουίνσλαντ, περιέγραψαν τις φρικτές συνθήκες στο πολιορκημένο νοσοκομείο Al-Shifa στη Γάζα σε ένα βίντεο που ανάρτησαν στο Διαδίκτυο την Παρασκευή.

Προηγουμένως εργάζονταν στο νοσοκομείο al-Aqsa στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, πριν μετακινηθούν βόρεια στο Al-Shifa, το μεγαλύτερο νοσοκομείο της πόλης, δύο ημέρες νωρίτερα.

«Είναι εφιάλτης», είπε η Δρ Abu Alrub.



«Όταν ήρθαμε από το κέντρο προς το βορρά, είδαμε ανθρώπους να εκκενώνουν. Αντί για 20 λεπτά στο δρόμο, μας πήρε οκτώ ώρες.



«Μόλις φτάσαμε... βομβαρδισμοί μετά από βομβαρδισμούς, με Apache, F-35, F-16... κάθε είδους όπλα μας επιτίθενται από παντού γύρω από το νοσοκομείο. Ο αριθμός των ασθενών και των πτωμάτων που φτάνουν είναι εξωφρενικός.

Διαβάστε περισσότερα στο news4health