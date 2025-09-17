Times Λονδίνου: Το Ηνωμένο Βασίλειο θα αναγνωρίσει την Παλαιστίνη το Σαββατοκύριακο

Ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η επίσημη επίσκεψη του προέδρου Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο, η κυβέρνηση Στάρμερ φαίνεται πως κινείται με γοργούς ρυθμούς όσων αφορά στο ζήτημα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Times του Λονδίνου, ο Βρετανός πρωθυπουργός σχεδιάζει να αναγνωρίσει επισήμως το κράτος της Παλαιστίνης αυτό το Σαββατοκύριακο αφού θα έχει αποχωρήσει ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η κυβέρνηση Στάρμερ έχει προειδοποιήσει από τον Ιούλιο ότι θα αναλάβει δράση εάν το Ισραήλ δεν λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να σταματήσει τις συνεχιζόμενες επιθέσεις στη Γάζα και καταλήξει σε εκεχειρία στον σχεδόν διετή πόλεμό του με τη Χαμάς. Η κίνηση των Βρετανών έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα όσα υποστηρίζουν οι Αμερικανοί καθώς ο Τραμπ έχει προειδοποιήσει στο παρελθόν ότι αυτό θα ισοδυναμούσε με επιβράβευση της Χαμάς.

Οι Times, χωρίς να επικαλούνται τις πηγές τους, ανέφεραν ότι η Βρετανία θα προβεί σε ανακοίνωση μόλις ο Τραμπ ολοκληρώσει το ταξίδι του την Πέμπτη προκειμένου να αποφευχθεί οποιοδήποτε διπλωματικό επεισόδιο ανάμεσα στις δυο χώρες.

Ο Στάρμερ, ο οποίος δέχεται πιέσεις από μέλη του Εργατικού Κόμματος να υιοθετήσει μια πιο σκληρή γραμμή εναντίον του Ισραήλ, είχε δηλώσει ότι η Βρετανία θα αναγνωρίσει την Παλαιστίνη στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Η Βρετανία υποστηρίζει εδώ και καιρό την πολιτική μιας «λύσης δύο κρατών» για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην περιοχή, αλλά προηγουμένως είχε δηλώσει ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί μόνο όταν ήταν η κατάλληλη στιγμή.

Παλαιστίνη

Η προσεχής αναγνώριση της Παλαιστίνης από αρκετά κράτη, εκ των οποίων η Γαλλία, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στέλνει σαφές μήνυμα στο Ισραήλ σε σχέση με τις «ψευδαισθήσεις» της κατοχής, δήλωσε την Τετάρτη 17/09 στο Γαλλικό Πρακτορείο η Παλαιστίνια υπουργός Εξωτερικών Βαρσέν Αγαμπεκιάν.

«Η αναγνώριση δεν είναι συμβολική. Είναι κάτι πολύ σημαντικό γιατί στέλνει ένα πολύ σαφές μήνυμα στους Ισραηλινούς σχετικά με τις ψευδαισθήσεις τους (να θέλουν) να συνεχίσουν την κατοχή τους για πάντα» τόνισε η Αγαμπεκιάν, αναφερόμενη στην κατοχή της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας από το Ισραήλ.

Στέλνει επίσης «ένα σαφές μήνυμα στους Παλαιστίνιους: "υποστηρίζουμε το δικαίωμά σας στην αυτοδιάθεση" και αυτό μας δίνει ώθηση για το μέλλον, καθώς θα χτίσουμε πάνω σε αυτό», πρόσθεσε.