To Flash στην Πολωνία: Στο Σβίντνικ οι σειρήνες ηχούν- Οι κάτοικοι ζουν με την απειλή ρωσικών drones

Αποστολή Πολωνία: Αντώνης Τριανταφύλλου

Σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής βρίσκονται οι αρχές και οι κάτοικοι στην ανατολική Πολωνία, μετά από πρόσφατα περιστατικά όπου ρωσικά drones παραβίασαν τον εναέριο χώρο της χώρας. Το Flash.gr και ο δημοσιογράφος Αντώνης Τριανταφύλλου βρέθηκαν στην πόλη του Σβίντνικ (Swidnik), μόλις 70 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα, για να καταγράψουν την κατάσταση που επικρατεί.

Το Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου, οι αντιαεροπορικές σειρήνες ήχησαν στο Σβίντνικ, προειδοποιώντας τους κατοίκους για ένα πιθανό νέο κύμα ρωσικών drones, γεγονός που αναδεικνύει τον ρεαλιστικό φόβο για μια νέα αεροπορική εισβολή. Λίγες ημέρες νωρίτερα, ένα από τα ρωσικά drones συνετρίβη στην οροφή ενός σπιτιού στο κοντινό χωριό Βιρέκι Βόλα, καταστρέφοντας ολοσχερώς την κατοικία.

Ο απεσταλμένος του Flash.gr Αντώνης Τριανταφύλλου, μαζί μας τον δημοτικό σύμβουλο της πόλης Σβίντνικ (Swidnik), Μάρτσιν Μάγκερ.

Ο απεσταλμένος του Flash, συνάντησε τον δημοτικό σύμβουλο της πόλης, Μάρτσιν Μάγκερ (Marcin Magier), έξω από το Δημαρχείο, ο οποίος μίλησε στην κάμερα του Flash.gr για τις ανησυχίες των τοπικών αρχών και των πολιτών.

Ακολουθεί η συνέντευξη του Μάρτσιν Μάγκερ στο Flash.gr:

Ερώτηση: Ποια κατάσταση επικρατεί μετά τη συντριβή ενός ρωσικού drone σε ένα σπίτι σε ένα χωριό στα ανατολικά σύνορα της Πολωνίας;

Απάντηση: Στο Σβίντνικ βλέπουμε πλέον άμεσα τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία. Ρωσικά drones έχουν πέσει σε πολωνικό έδαφος, απροειδοποίητα, πλήττοντας τους πολίτες. Ένα σπίτι καταστράφηκε σε ένα κοντινό χωριό πριν από λίγες ημέρες. Μόλις χθες, οι σειρήνες ήχησαν στην πόλη μας μετά από προειδοποίηση για νέα εναέρια εισβολή, ενώ λάβαμε και σχετικά μηνύματα από την υπηρεσία RCB, αντίστοιχη του δικού σας «112».

Ερώτηση: Ποιες είναι οι ανησυχίες της Πολωνίας σχετικά με την κατάσταση στα ανατολικά σύνορα; Φοβάστε μήπως ο πόλεμος έρθει ακόμα πιο δυτικά, στην κεντρική Ευρώπη και την Πολωνία;

Απάντηση: Είναι πλέον επίσημα αναγνωρισμένο ότι η Ρωσία έχει εισβάλει στον πολωνικό εναέριο χώρο. Τα drones που περνούν τα σύνορα συνήθως φέρουν πολεμική κεφαλή, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των Πολωνών πολιτών. Παρόλα αυτά, δεν φοβόμαστε μια ανοιχτή σύγκρουση με τη Ρωσία. Ελπίζουμε στην αλληλεγγύη των άλλων ευρωπαϊκών χωρών για να παραμείνουμε μια ασφαλής χώρα. Ωστόσο, δεν μπορώ να κρύψω ότι φοβάμαι για τις αρνητικές συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία, ειδικά για τις πόλεις μας που βρίσκονται στα σύνορα. Ανησυχούμε μήπως και άλλα drones πλήξουν σπίτια και υποδομές μέσα στην Πολωνία.

Ερώτηση: Ποια είναι η κατάσταση στα ανατολικά σύνορα αυτή τη στιγμή;

Απάντηση: Πρωτίστως, βρισκόμαστε σε καθεστώς ύψιστης επιφυλακής. Προειδοποιούμε τους πολίτες μας για πιθανές νέες επιθέσεις με σειρήνες. Στο Σβίντνικ έχει εγκατασταθεί σύστημα αντιαεροπορικών σειρήνων που προειδοποιεί για πιθανή αεροπορική εισβολή. Πιστεύω ότι το επόμενο βήμα είναι να κάνουμε εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους κατοίκους, ώστε να γνωρίζουν πώς να αντιδράσουν και να προφυλαχθούν. Ο κίνδυνος εναέριας εισβολής είναι ορατός και ρεαλιστικός αυτή τη στιγμή.

Ερώτηση: Έπειτα από την εισβολή των ρωσικών drones σε πολωνικό έδαφος, ποιο είναι το μήνυμά σας προς τον ελληνικό λαό, τι ζητάτε από τους Έλληνες, αλλά και τους Ευρωπαίους;

Απάντηση: Είμαι πολίτης της Πολωνίας. Απευθύνομαι στις άλλες χώρες της Ευρώπης ζητώντας την αλληλεγγύη τους, ώστε μαζί να αντιμετωπίσουμε τους κοινούς εχθρούς μας.