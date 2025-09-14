Η ρωσική απειλή «οπλίζει» την Πολωνία: Μητέρες σε θέση μάχης - «Θα έκανα τα πάντα για το παιδί μου»

Εν μέσω κλιμακούμενων ανησυχιών για τη στρατιωτική επιθετικότητα της Ρωσίας, η καθημερινότητα στη Πολωνία έχει αλλάξει ριζικά. Από τις πόλεις μέχρι τα μικρά χωριά, χιλιάδες πολίτες –νέοι, φοιτητές αλλά και μητέρες– σπεύδουν σε στρατόπεδα εκπαίδευσης για να μάθουν πώς να πολεμούν και να προστατεύσουν την πατρίδα τους.

Τα σεμινάρια στρατιωτικής ετοιμότητας, που μέχρι πρότινος απευθύνονταν κυρίως σε εφέδρους, έχουν μετατραπεί σε μαζικό φαινόμενο, με τις εικόνες γυναικών να μαθαίνουν να χειρίζονται όπλα να κάνουν τον γύρο του κόσμου. Η Πολωνία μοιάζει να ζει σε καθεστώς επιφυλακής, με τους πολίτες της να δείχνουν έτοιμοι να πάρουν τα πράγματα στα χέρια τους.

Reuters

Έξι χιλιόμετρα από τα ρωσικά σύνορα στη βόρεια Πολωνία, η 36χρονη Αγκνιέσκα Γέντρουζακ, υπάλληλος γραφείου, σκάβει ένα χαράκωμα. Σκεπτόμενη ότι το ενδεχόμενου μιας πολεμικής σύγκρουσης με την Τουρκία είναι ανοιχτό, θέλει να είναι σε θέση να υπερασπιστεί την οικογένειά της. Η ίδια είναι μητέρα ενός 13χρονου αγοριού. Η εκπαίδευσή της έγινε στο Μπράνιεβο, έναν χώρο εκπαίδευσης για τα νοτιοκορεατικά άρματα μάχης K-2.Όπως γράφει η συντάκτρια του Reuters, το μέρος είναι κρυμμένο ανάμεσα σε δάση και αμμώδη σημεία. Οι ήχοι που ακούγονται εκεί είναι οι τεράστιες μηχανές των αρμάτων και οι φωνές των ανωτέρων που δίνουν διαταγές.

«Θα έκανα τα πάντα για να κρατήσω το παιδί μου ασφαλές. Και σίγουρα θα ήθελα να πολεμήσω για να το προστατεύσω», είπε η Γέντρουζακ, ντυμένη με στρατιωτική στολή, με το πρόσωπό της βαμμένο σε χρώματα παραλλαγής.

Reuters

Πολωνία σε καθεστώς επιφυλακής

Η Γέντρουζακ είναι μόνο μία από τις Πολωνές και τους Πολωνούς που εγγράφονται για εθελοντική στρατιωτική εκπαίδευση, καθώς ο στρατός της χώρας επιδιώκει να αυξήσει τα ετοιμοπόλεμα μέλη τους με επαγγελματικό και εθελοντικό προσωπικό, εν μέσω κλιμακούμενων ανησυχιών για τη στρατιωτική επιθετικότητα της Ρωσίας. Εξάλλου από την έναρξη του πολέμου το 2022, η Πολωνία έχει υπερδιπλασιάσει τις αμυντικές της δαπάνες από 2,2% του οικονομικού προϊόντος σε 4,7% φέτος.

Reuters

Όπως γράφει σε σχετικό ρεπορτάζ το Reuters, περισσότεροι από 20.000 Πολωνοί εγγράφηκαν για εθελοντική στρατιωτική εκπαίδευση τους πρώτους επτά μήνες του 2025. Ο επικεφαλής του Κεντρικού Κέντρου Στρατολογήσεων, συνταγματάρχης Βαρζινκιέβιτς, εκτίμησε ότι μέχρι το τέλος του έτους περίπου 40.000 εθελοντές θα έχουν ολοκληρώσει την στρατιωτική τους εκπαίδευση, αριθμός υπερδιπλάσιος από τους 16.000 το 2022.