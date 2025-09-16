«Καμπανάκι» από τον πρόεδρο της Πολωνίας: «Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για πόλεμο»

Ο Πολωνός πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι κάλεσε το NATO να ενισχύσει την αποτροπή του μετά την πρόσφατη παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας από μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, που η Βαρσοβία και οι Ευρωπαίοι απέδωσαν στη Ρωσία.

Σε συνέντευξή του στη γερμανική ταμπλόιντ Bild, ο κ. Ναβρότσκι τόνισε πως «πρέπει να κάνουμε το παν για να είμαστε έτοιμοι για πόλεμο, διότι μόνο αυτό εγγυάται την ειρήνη». Πρόσθεσε πως αναμένει ότι «τέτοιες επιθέσεις στην επικράτεια του NATO» δεν θα επαναληφθούν, αλλά παρότρυνε τα κράτη μέλη να είναι καλύτερα προετοιμασμένα.

Ο εθνικιστής πολιτικός, ο οποίος είναι στο αξίωμα λιγότερο από έναν μήνα και αναμένεται να βρεθεί σήμερα στο Βερολίνο, δήλωσε ακόμη πως είναι βέβαιος ότι η επίθεση «ελεγχόταν απευθείας από τη Μόσχα» και δείχνει «τι είναι ικανός να κάνει» ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν. Μόνο τρία ή τέσσερα από τα ως ακόμη και 19 drones καταρρίφθηκαν, πάντως ο Πολωνός πρόεδρος εξέφρασε ικανοποίηση για το γεγονός πως ουδείς Πολωνός, ούτε πολίτης ούτε στρατιωτικός, έχασε τη ζωή του.

Ακόμη, ο Κάρολ Ναβρότσκι εξέφρασε την υποστήριξή του στην αξίωση του Ντόναλντ Τραμπ όλα τα κράτη μέλη του Οργανισμού του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού να τερματίσουν οποιαδήποτε εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου. Η απαίτηση του Αμερικανού προέδρου αφορά, μεταξύ άλλων, την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, αλλά και τη Γαλλία, που εισάγει ρωσικό πετρέλαιο μέσω Ινδίας.

«Μόνο οι κυρώσεις και ο Τραμπ μπορούν να αναγκάσουν τον Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο και να προασπίσουν την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας» και η Ευρωπαϊκή Ένωση «πρέπει να τον υποστηρίξει στις προσπάθειές του», έκρινε.

Ο απεσταλμένος του https://t.co/yg0IAurlas στην Πολωνία Αντώνης Τριανταφύλλου μεταδίδει από το σημείο όπου εξουδετερώθηκε το drone. pic.twitter.com/gdiFqNiIBM — Flash.gr (@flashgrofficial) September 16, 2025

Η Βαρσοβία ζητά από το ΝΑΤΟ ζώνη απαγόρευσης πτήσεων

Σημειώνεται πως το βράδυ της Δευτέρας (15/9) ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, Ράντοσλαβ Σικόρσκι, πρότεινε στο ΝΑΤΟ την επιβολή ζώνης απαγόρευσης πτήσεων πάνω από την Ουκρανία, έτσι ώστε να προστατευτούν το πολωνικό έδαφος και οι πολίτες από τα ρωσικά drones.

Οι δηλώσεις του Σικόρσκι έρχονται μετά από εισβολή ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον πολωνικό εναέριο χώρο την περασμένη εβδομάδα. Μαχητικά αεροσκάφη και συστήματα αεράμυνας του ΝΑΤΟ κατέρριψαν τα drones, τα οποία σημειώνεται πως δεν ήταν οπλισμένα.

Μιλώντας για την επέκταση τέτοιων αποστολών στον ουκρανικό εναέριο χώρο, ο Σικόρσκι σημείωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε στη γερμανική εφημερίδα Frankfurter Allgemeine ότι «Εμείς, ως ΝΑΤΟ και ΕΕ, θα μπορούσαμε να είμαστε σε θέση να το κάνουμε αυτό, αλλά δεν είναι μια απόφαση που μπορεί να πάρει μόνη της η Πολωνία. Μπορεί να ληφθεί μόνο σε συνεννόηση με τους συμμάχους. Η προστασία του πληθυσμού μας θα ήταν φυσικά μεγαλύτερη αν μπορούσαμε να καταπολεμήσουμε τα drones και άλλα ιπτάμενα αντικείμενα πέρα ​​από την εθνική μας επικράτεια. Εάν η Ουκρανία μας ζητούσε να τα καταρρίψουμε πάνω από το έδαφός της, αυτό θα ήταν πλεονέκτημα για εμάς. Αν με ρωτάτε προσωπικά, θα πρέπει να το εξετάσουμε».