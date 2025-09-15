Πολωνία: Εξουδετερώθηκε drone πάνω από κυβερνητικά κτίρια στη Βαρσοβία

Συναγερμός σήμανε αργά το βράδυ της Δευτέρας 15/09 στη Βαρσοβία καθώς οι Αρχές προχώρησαν στην εξουδετέρωση ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους που πετούσε πάνω από κυβερνητικά κτίρια στο κέντρο της πολωνικής πρωτεύουσας.

Σε δήλωση που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ, για την ενέργεια έχουν συλληφθεί δυο Λευκορώσοι ενώ, η αστυνομία ερευνά τις συνθήκες του περιστατικού.

Przed chwilą Służba Ochrony Państwa zneutralizowała drona operującego nad budynkami rządowymi (Parkowa) i Belwederem. Zatrzymano dwóch obywateli Białorusi. Policja bada okoliczności incydentu. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 15, 2025

Το Ηνωμένο Βασίλειο στέλνει Typhoon στη Βαρσοβία

Σημειώνεται ότι, το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να στείλει μαχητικά αεροσκάφη τα οποία θα συμμετάσχουν στις αεροπορικές αμυντικές αποστολές πάνω από την Πολωνία για να αντιμετωπίσουν απειλές , συμπεριλαμβανομένων ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, στο πλαίσιο της αποστολής «Ανατολικός φρουρός» του ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική κυβέρνηση

Η ανακοίνωση αυτή γίνεται μετά την εισβολή ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της Πολωνίας

Τα μαχητικά Typhoon της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας θα ενταχθούν στις συμμαχικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από τη Δανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία, για να ενισχύσουν την άμυνα και την αποτροπή του ΝΑΤΟ κατά μήκος της ανατολικής πλευράς του, ανέφερε η κυβερνητική ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι τα αεροσκάφη πρόκειται να πραγματοποιήσουν αποστολές πάνω από την Πολωνία τις επόμενες ημέρες.