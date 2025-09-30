Η Ιταλία σταματάει στα παρακολουθεί το Global Sumud - Οι εκκλήσεις στους ακτιβιστές

Την παύση παρακολούθησης του πλου του Global Sumud Flotilla ανακοίνωσε το ιταλικό υπουργείο Άμυνας την Τρίτη 30/09.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ιταλική κυβέρνηση ξεκαθάρισε ότι μόλις ο διεθνής στολίσκος πλησιάσει σε απόσταση 150 ναυτικών μιλίων από τις ακτές της Λωρίδας της Γάζας, η ιταλική φρεγάτα που τη συνοδεύει θα σταματήσει, «όπως ανακοινώθηκε πολυάριθμες φορές τις τελευταίες ημέρες».

Σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση, η φρεγάτα θα εκδώσει δύο προειδοποιήσεις προς τους ακτιβιστές που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα, με τη δεύτερη και τελευταία να προβλέπεται να δίνεται γύρω στις 03:00 ξημερώματα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας) όπου και αναμένεται να μπει στα 150 μίλια.

Φόβοι για νέο χτύπημα στον στολίσκο

Πάντως, ο Ιταλός υπουργός Άμυνας, Γκουίντο Κροσέτο, δήλωσε ότι υπάρχουν φόβοι μήπως ο στολίσκος αναχαιτιστεί στην ανοιχτή θάλασσα και οι ακτιβιστές θα συλληφθούν από τις Ισραηλινές αρχές. Μάλιστα, απηύθυνε «τελευταία έκκληση» στους επιβαίνοντες να αποδεχτούν μια συμβιβαστική πρόταση για τη διακοπή της βοήθειας στην Κύπρο ώστε να αποφευχθεί όποια αντιπαράθεση με τις ισραηλινές δυνάμεις.

Υπενθυμίζεται ότι, η Ιταλία και η Ισπανία την περασμένη εβδομάδα είχαν αναπτύξει πολεμικά σκάφη προκειμένου να βοηθήσουν τον στολίσκο μετά το χτύπημα που δέχτηκε από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πιθανόν ισραηλινά, τα οποία ήταν οπλισμένα με χειροβομβίδες κρότου-λάμψης σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Ελλάδας, αλλά χωρίς καμία πρόθεση να εμπλακούν στρατιωτικά.

Την Τρίτη, η Μαρία Έλενα Ντέλια, ακτιβίστρια που επιβαίνει στον διεθνή στολίσκο, δήλωσε ότι όλα τα μέλη είχαν ενημερωθεί για τα σχέδια της ιταλικής κυβέρνησης ώστε να αποφευχθεί «διπλωματικό επεισόδιο» με το Ισραήλ. Είπε ότι ο στολίσκος δεν έχει καμία πρόθεση να λάβει υπόψη τις προειδοποιήσεις της Ιταλίας να μην πλησιάσει τις ακτές.

Η Ντέλια τόνισε παράλληλα ότι οι ακτιβιστές προετοιμάζονται για ένα ακόμη χτύπημα μέσα τις επόμενες ώρες. «Το Ισραήλ πιθανότατα θα μας επιτεθεί απόψε, επειδή όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι αυτό θα συμβεί», είπε σε ένα βίντεο που ανάρτηση στο Instagram.