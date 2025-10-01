Πρόκληση ή τύχη: Ο στολίσκος της Γκρέτα σπάει τον αποκλεισμό την ιερότερη ημέρα του Ιουδαϊσμού

Η επικείμενη άφιξη του στολίσκου «Sumud», με επικεφαλής την ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, στη Γάζα για να διασπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό έχει προκαλέσει σφοδρή οργή και ανησυχία στο Ισραήλ. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των ισραηλινών αρχών, η άφιξη των περίπου 50 πλοίων που συγκροτούν τον στόλο, με πλήρωμα εκατοντάδες ακτιβιστές από όλον τον κόσμο, εκτιμάται ότι θα συμβεί την παραμονή ή ανήμερα της ιερότερης ημέρας του εβραϊκού ημερολογίου.

Ο στολίσκος φέρεται να επιχειρήσει να σπάσει τον ισραηλινό ναυτικό αποκλεισμό την ημέρα του Γιομ Κιπούρ (Yom Kippur). Το Γιομ Κιπούρ, η «Ημέρα του Εξιλασμού», είναι μια ημέρα απόλυτης αργίας, νηστείας, προσευχής και πλήρους αποσύνδεσης από κάθε εγκόσμια δραστηριότητα. Οι Εβραίοι παραδοσιακά «αποσυνδέονται» πλήρως (π.χ. από ηλεκτρικό ρεύμα, ραδιόφωνα, τηλεόραση), αφιερωμένοι στον στοχασμό και τη μετάνοια.

Reuters/Stefanos Rapanis

Στο σημερινό, ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα, μια στρατιωτική εμπλοκή με ένα πλοίο που φέρει ως επικεφαλής ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρόσωπο, όπως η Γκρέτα Τούνμπεργκ, θα μπορούσε να έχει απρόβλεπτες συνέπειες, τόσο για τους Παλαιστίνιους όσο και για το Ισραήλ και μάλιστα την ώρα που υπάρχει παράθυρο αισιοδοξίας για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας.

Οι πληροφορίες αυτές έρχονται μόλις λίγες ώρες μετά το δημοσίευμα της Jerusalem Post, σύμφωνα με το οποίο οι ισραηλινές δυνάμεις άμυνας (IDF) επιβεβαίωσε την Τρίτη (30/9) ότι εντόπισε έγγραφα της Χαμάς που αποδεικνύουν την άμεση σύνδεση της παλαιστινιακής οργάνωσης, που το Ισραήλ χαρακτηρίζει ως τρομοκρατική, με ηγετικά στελέχη του «Παγκόσμιου Στολίσκου Sumud».

🚨 EXPOSED

Hamas documents recovered in Gaza prove a direct link between Hamas and the Sumud Flotilla.



🔹 Official letters signed by Ismail Haniyeh blessing the operation

🔹 Hamas activists in Europe named as flotilla leaders

🔹 A Hamas front company in Spain owning the vessels… pic.twitter.com/kusxEc3bmC — Mossad Commentary (@MOSSADil) September 30, 2025

Ιστορική ειρωνεία και σύνδεση με τον πόλεμο του 1973

Η επιλογή του Γιομ Κιπούρ φέρνει στην επιφάνεια μια «ψυχρή» ιστορική ειρωνεία. Ο Πόλεμος του Γιομ Κιπούρ το 1973 ξεκίνησε στις 6 Οκτωβρίου, ακριβώς την ημέρα αυτής της ιερής εορτής, όταν οι ισραηλινές δυνάμεις βρέθηκαν εντελώς εξαπίνης. Η αιφνιδιαστική επίθεση της Αιγύπτου και της Συρίας επέφερε σοβαρά πλήγματα στο Ισραήλ και οι αραβικές δυνάμεις σημείωσαν σημαντικές επιτυχίες (όπως η διάβαση της Διώρυγας του Σουέζ από την Αίγυπτο και η προέλαση στα Υψώματα του Γκολάν από τη Συρία).

Ωστόσο, το Ισραήλ ανέκαμψε και αντεπιτέθηκε. Ο πόλεμος έληξε με την επιβολή κατάπαυσης του πυρός (Ψήφισμα 338 του ΟΗΕ) στις 24 Οκτωβρίου 1973. Αν και το Ισραήλ κατείχε περισσότερα εδάφη απ' όσα κατείχε πριν από τον πόλεμο σε κάποια σημεία, η αιγυπτιακή παρουσία ανατολικά της Διώρυγας του Σουέζ έσπασε το ισραηλινό αίσθημα του «άτρωτου».

Reuters/Stefanos Rapanis

Η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου

Η τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς το 2023 πραγματοποιήθηκε στις 7 Οκτωβρίου, την ημέρα της εβραϊκής εορτής Σίμχατ Τορά (Simchat Torah), ημέρα χαράς και εορτασμού της Τορά. Η επανάληψη μιας τέτοιας προκλητικής ενέργειας σε μια ημέρα ύψιστου θρησκευτικού συμβολισμού εκλαμβάνεται από το Ισραήλ όχι απλώς ως πολιτική διαμαρτυρία, αλλά ως ευθεία επίθεση στο «σύστημα αξιών και την πνευματικότητα» του εβραϊκού λαού.

Οι φόβοι για προβοκάτσια και το σενάριο Mavi Marmara

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) φέρονται να έχουν εκτιμήσει ότι οι διοργανωτές του στολίσκου Sumud, οι οποίοι κατά τις πληροφορίες των IDF έχουν άμεση ή έμμεση σύνδεση με τη Χαμάς, επιδιώκουν σκόπιμα αυτήν την πρόκληση.

Ο στόχος, σύμφωνα με αναλυτές στην Ιερουσαλήμ, είναι πιθανώς η πρόκληση μιας βίαιης ισραηλινής αντίδρασης, ώστε να διεθνοποιηθεί ξανά το ζήτημα του ναυτικού αποκλεισμού και να υπονομευθεί -ακόμα περισσότερο- η εικόνα του Ισραήλ στη διεθνή σκηνή. Το προηγούμενο που επικαλούνται οι ισραηλινές πηγές είναι το περιστατικό του 2010 με το πλοίο Mavi Marmara, όπου η καταδρομική ενέργεια του ισραηλινού ναυτικού, με αποτέλεσμα τον θάνατο ακτιβιστών, προκάλεσε διεθνή κατακραυγή. Το Ισραήλ τότε είχε ισχυριστεί ότι το πλοίο μετέφερε παράνομο υλικό και ότι οι στρατιώτες του δέχθηκαν επίθεση.