Το Ισραήλ απειλεί να φυλακίσει την Γκρέτα Τούνμπεργκ ως «τρομοκράτη» στη νέα αποστολή στη Γάζα

Σχέδια για την φυλάκιση της Γκρέτα Τούνμπεργκ και άλλων ακτιβιστών σε «συνθήκες επιπέδου τρομοκρατών», καταρτίζει το Ισραήλ, καθώς ο νέος στολίσκος αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla κατευθύνεται στη Γάζα .

Η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ συμμετέχει ξανά σε αποστολή για τη Γάζα, αυτή τη φορά μαζί με την γνωστή Χολιγουντιανή ηθοποιό Σούζαν Σάραντον, τον ηθοποιό του Game of Thrones, Λίαμ Κάνιγχαμ και τον πρώην δήμαρχο της Βαρκελώνης, Άντα Κολάου, οι οποίοι σάλπαραν από τη Βαρκελώνη με προορισμό τη Γάζα.

Ωστόσο, η κυβέρνηση Νετανιάχου φαίνεται να προετοιμάζεται για το «μπλόκο» στη νέα ανθρωπιστική αποστολή. Σύμφωνα με πληροφορίες της ισραηλινής εφημερίδας Israel Hayom, ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάς Μπεν-Γκβιρ πρόκειται να παρουσιάσει στον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου ένα σχέδιο για την κράτηση ακτιβιστών σε σκληρές συνθήκες «τρομοκρατικού επιπέδου» σε κέντρα κράτησης.

Το σχέδιο προβλέπει επίσης την κατάσχεση των πλοίων των ακτιβιστών και τη χρήση τους για τη δημιουργία μιας «ναυτιλιακής δύναμης για αστυνομικές επιχειρήσεις», δήλωσαν στην εφημερίδα πηγές κοντά στον Μπεν-Γκβιρ, σύμφωνα με όσα μεταφέρει η New York Post.

«Μετά από αρκετές εβδομάδες... θα μετανιώσουν για την ώρα που έφτασαν εδώ», ανέφεραν οι πηγές. «Πρέπει να εξαλείψουμε την όρεξή τους για μια ακόμη προσπάθεια», προσθέτουν οι ίδιες πηγές.

Η μεγαλύτερη αποστολή αλληλεγγύης στη Γάζα

Ο στολίσκος Global Sumud Flotilla είναι η μεγαλύτερη διεθνής ανθρωπιστική αποστολή που έχει οργανωθεί μέχρι σήμερα για τη Γάζα και σε αυτήν, πέρα από τα διάσημα πρόσωπα, συμμετέχουν δεκάδες ακτιβιστές από την Ισπανία, την Ιταλία, την Ελλάδα και άλλες χώρες.

Οι πρώτες αναχωρήσεις έγιναν από την Γένοβα και τη Βαρκελώνη μέσα στο Σαββατοκύριακο, ενώ σε λίγες ημέρες πρόκειται να αναχωρήσει και άλλο πλοίο από τη Σικελία. Τα πλοία θα «ενωθούν» ώστε να φτάσουν μαζί στη Λωρίδα της Γάζας στα μέσα Σεπτεμβρίου, με στόχο να «σπάσουν» τον ναυτικό αποκλεισμό και να παραδώσουν μεγάλη ποσότητα ανθρωπιστικής βοήθειας στους Παλαιστίνιους.