Global Sumud Flotilla: Ξεκίνησε ξανά από τη Βαρκελώνη ο στολίσκος που μεταφέρει τρόφιμα στη Γάζα

Και πάλι για τη Γάζα απέπλευσαν από τη Βαρκελώνη τα σκάφη που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια και εκατοντάδες ακτιβιστές. Τα σκάφη ξεκίνησαν γύρω στις 20:30 τη Δευτέρα, λίγες ώρες αφότου αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στην Βαρκελώνη εξαιτίας των κακών καιρικών συνθηκών.

Πρόκειται για περίπου 20 πλοιάρια, τα οποία αναχώρησαν για πρώτη φορά από τη Βαρκελώνη την Κυριακή, με στόχο «να ανοίξουν έναν ανθρωπιστικό διάδρομο και να βάλουν τέλος στην εξελισσόμενη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού», εν μέσω του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, όπως ανέφεραν οι διοργανωτές.

Ωστόσο, οι επικίνδυνες καιρικές συνθήκες τους ανάγκασαν να επιστρέψουν στο λιμάνι μέχρι να περάσει η θύελλα.

Πότε αναμένεται η άφιξη στη Γάζα

Ανάμεσα στους ακτιβιστές από δεκάδες χώρες, βρίσκεται και η Σουηδή Γκρέτα Τούνμπεργκ οι ηθοποιοί Λίαμ Κάνιγχαμ και Εντουάρντ Φερνάντεθ, η πρώην δήμαρχος της Βαρκελώνης Άντα Κολάου και πολλοί Ευρωπαίοι αιρετοί.

Τα σκάφη του στολίσκου Global Sumud Flotilla αναμένεται να φτάσουν στη Γάζα στα μέσα Σεπτεμβρίου. Με τα πλοιάρια που απέπλευσαν σήμερα από τη Βαρκελώνη θα ενωθούν στην πορεία και άλλα που θα αναχωρήσουν από την Τυνησία και άλλα λιμάνια της Μεσογείου στις 4 Σεπεμβρίου.

Το Ισραήλ απειλεί να φυλακίσει την Γκρέτα Τούνμπεργκ ως «τρομοκράτη»

Σχέδια για την φυλάκιση της Γκρέτα Τούνμπεργκ και άλλων ακτιβιστών σε «συνθήκες επιπέδου τρομοκρατών», καταρτίζει το Ισραήλ, καθώς ο νέος στολίσκος αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla κατευθύνεται στη Γάζα.

Η κυβέρνηση Νετανιάχου φαίνεται να προετοιμάζεται για το «μπλόκο» στη νέα ανθρωπιστική αποστολή. Σύμφωνα με πληροφορίες της ισραηλινής εφημερίδας Israel Hayom, ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάς Μπεν-Γκβιρ πρόκειται να παρουσιάσει στον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου ένα σχέδιο για την κράτηση ακτιβιστών σε σκληρές συνθήκες «τρομοκρατικού επιπέδου» σε κέντρα κράτησης.

Το σχέδιο προβλέπει επίσης την κατάσχεση των πλοίων των ακτιβιστών και τη χρήση τους για τη δημιουργία μιας «ναυτιλιακής δύναμης για αστυνομικές επιχειρήσεις», δήλωσαν στην εφημερίδα πηγές κοντά στον Μπεν-Γκβιρ, σύμφωνα με όσα μεταφέρει η New York Post.