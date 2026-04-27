Σφοδρή επίθεση Γεωργιάδη σε Ανδρουλάκη για τη Δικαιοσύνη: «Τοξική ρητορική και αμφισβήτηση θεσμών»

Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την υπόθεση των υποκλοπών, με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη να απαντά μέσω ανάρτησης στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη.

Αφορμή στάθηκαν οι δηλώσεις του κ. Ανδρουλάκη για τη Δικαιοσύνη, μετά την απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, κρίνοντας ότι δεν προέκυψαν νέα στοιχεία. Ο υπουργός κατηγορεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι, ενώ μέχρι πρότινος εμφανιζόταν ως «υπερασπιστής της Δικαιοσύνης», πλέον στρέφεται εναντίον της, αμφισβητώντας την ανεξαρτησία της.

Ο @androulakisnick ο οποίος εδώ και μέρες με κατηγορεί ως αντιθεσμικό, επιτέθηκε σήμερα στην Δικαιοσύνη για την Απόφαση του Εισαγγελέα του ΑΠ να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, διότι έκρινε ότι η πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση δεν εισέφερε κανένα νέο… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) April 27, 2026

Στην ανάρτησή του, ο κ. Γεωργιάδης υποστηρίζει ότι ο κ. Ανδρουλάκης συνέδεσε την απόφαση της Δικαιοσύνης με τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της, αφήνοντας αιχμές ότι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ελέγχεται από την κυβέρνηση. Όπως σημειώνει, ωστόσο, η διαδικασία επιλογής έχει αλλάξει, καθώς - σύμφωνα με τον ίδιο - από το 2024 προβλέπεται ότι οι ίδιοι οι δικαστές και οι εισαγγελείς ψηφίζουν σε ολομέλεια, με μυστική διαδικασία, για την προαγωγή τους στις ανώτατες θέσεις.

Κατά τον υπουργό Υγείας, η κυβέρνηση προχώρησε απλώς στον διορισμό του προσώπου που αναδείχθηκε πρώτο στην εν λόγω διαδικασία, απορρίπτοντας έτσι τους υπαινιγμούς περί κυβερνητικού ελέγχου.

Παράλληλα, ο κ. Γεωργιάδης κατηγορεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι «μεταφέρει ένα προσωπικό του ζήτημα στη δημόσια σφαίρα με τοξικό τρόπο», ενώ σημειώνει πως η κριτική του δεν περιορίζεται στη σημερινή ηγεσία της Δικαιοσύνης, αλλά επεκτείνεται και σε προηγούμενες εισαγγελικές αποφάσεις για την ίδια υπόθεση.

Στην ίδια ανάρτηση, ο υπουργός επιχειρεί να αναδείξει - όπως υποστηρίζει - την αντίφαση στη στάση του κ. Ανδρουλάκη, θέτοντας το ερώτημα εάν έχουν υπάρξει αντίστοιχες επιθέσεις από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας προς δικαστικούς λειτουργούς σε περιπτώσεις αποφάσεων που δεν ήταν πολιτικά «βολικές».

Ο κ. Γεωργιάδης καταλήγει τονίζοντας ότι ο ίδιος έχει υπερασπιστεί τη συνταγματική διαδικασία και τις αρμοδιότητες των θεσμών, επικαλούμενος μάλιστα τη συμφωνία - όπως αναφέρει - και άλλων πολιτικών και θεσμικών προσώπων.

Η αντιπαράθεση αυτή έρχεται να προστεθεί σε ένα ήδη τεταμένο πολιτικό κλίμα, με επίκεντρο τη λειτουργία των θεσμών και τη σχέση πολιτικής εξουσίας και Δικαιοσύνης, σε μια περίοδο όπου η δημόσια συζήτηση παραμένει ιδιαίτερα φορτισμένη.