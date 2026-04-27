Ανδρουλάκης για υποκλοπές: «Εξεταστική Επιτροπή, επικίνδυνος ο Μητσοτάκης πρέπει να φύγει»

Σκληρή πολιτική σύγκρουση στον απόηχο της απόφασης του Αρείου Πάγου να κρατήσει στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης.

Εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές

«Σήμερα η ηγεσία του Αρείου Πάγου προσέβαλε και υπονόμευσε το κύρος της Δικαιοσύνης» είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκινώντας τις δηλώσεις του, σημειώνοντας πως η ηγεσία της Δικαιοσύνης δεν κάλεσε τον κ. Ντίλιαν για να προσκομίσει τα στοιχεία που επικαλέστηκε για το predator ότι πουλήθηκε στην Ελλάδα.

«Για την ηγεσία του Αρείου Πάγου δεν υπάρχει ζήτημα κατασκοπείας, ας το αξιολογήσει ο ελληνικός λαός γιατί και οι κρίνοντες, κρίνονται» είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κάνοντας λόγο για διευθετήσεις στο παρασκήνιο. «Η εμπιστοσύνη μου στην ηγεσία της δικαιοσύνης έχει κλονιστεί, έχω χρέος όμως να σέβομαι τους θεσμούς αλλά αυτό δε σημαίνει ότι δεν πρέπει να ασκούμε κριτική στις αποφάσεις της δικαιοσύνης, η κριτική δεν είναι επίθεση στη δικαιοσύνη» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης απαντώντας σε ερώτηση εάν έχει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για ένα «βαθιά διεφθαρμένο σύστημα εξουσίας», χαρακτήρισε «επικίνδυνο» τον Κυριάκο Μητσοτάκη και ανακοίνωσε την ανάληψη πρωτοβουλίας από την κοινοβουλευτική ομάδα για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Κάλεσε μάλιστα την αντιπολίτευση να τη στηρίξει ενώ ανακοίνωσε πως ο κ. Ντίλιαν θα κληθεί στην εξεταστική επιτροπή.

«Τις πρωτοβουλίες που είναι να πάρουμε στη βουλή, θα τις πάρουμε αλλά πρέπει να πάρουμε και σε επίπεδο κοινωνίας» είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ερωτηθείς για το εάν εξετάζει και το ενδεχόμενο κατάθεσης πρότασης δυσπιστίας προς την κυβέρνηση.

«Να σκεφτούν τα πολιτικά πρόσωπα που ήταν στόχοι του predator τον όρκο τους και να περάσουν το κατώφλι του Αρείου Πάγου, η ατιμωρησία φέρνει τη διαφθορά» τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης προαναγγέλοντας σειρά πρωτοβουλιών, τις οποίες δεν ανακοίνωσε αναλυτικά.

«Εμείς δεν εκβιάσαμε δικαστές, δεν οργανώσαμε δολοφονία χαρακτήρα δικαστών και πρώην δικαστών, κρίνουμε όπως κάθε πολίτης τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, δεν μπορεί να ψάχνει ο πρωθυπουργός που έχει οργανώσει από τα social media και από φιλικά ΜΜΕ της κυβέρνησης επιθέσεις κατά δικαστών» υποστήριξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Δεν έχω υποτιμήσει τον Μητσοτάκη, γνωρίζω πως είναι ικανός να κάνει τα πάντα για να μείνει στην εξουσία» συμπλήρωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.