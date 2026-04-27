Τσίπρας για Άρειο Πάγο και υποκλοπές: «Ό,τι εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει»

Σκληρή δήλωση για τη δικαιοσύνη από τον Αλέξη Τσίπρα μετά από την απόφαση του Αρείου Πάγου να κρατήσει στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών.

«Η ηγεσία της ελληνικής δικαιοσύνης τα τελευταία χρόνια βρίσκει πάντα τον τρόπο να μας εκπλήσσει με την ταχύτητά της, ιδιαίτερα όταν επίκειται η αποκάλυψη ενός παρα-κρατικού μηχανισμού που παραβίασε βάναυσα το Κράτος Δικαίου», υπογραμμίζει ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας προσθέτοντας μάλιστα:

«Ας έχουν ωστόσο γνώση οι ενδιαφερόμενοι: Ό,τι εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει από το αρχείο».

Νωρίτερα, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο Παύλος Μαρινάκης είχε τονίσει πως «είναι επικίνδυνη η λογική του διαχωρισμού των αποφάσεων της δικαιοσύνης» επαναλαμβάνοντας πως η κυβέρνηση σέβεται τη δικαιοσύνη, τις αποφάσεις της και τη διάκριση των εξουσιών.