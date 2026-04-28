Βολές Φάμελλου: «Η ηγεσία της Δικαιοσύνης θάβει τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών»

Διπλή επίθεση, τόσο στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, όσο και στην ηγεσία της Δικαιοσύνης, επ' αφορμή της απόφασης του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των παρακολουθήσεων, εξαπέλυσε από βήματος Ολομέλειας της Βουλής, ο Σωκράτης Φάμελλος.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε την απόσυρση της «απαράδεκτης» διάταξης, υποστηρίζοντας πως η χθεσινή ημέρα «θα μείνει ως ένα στίγμα για την Δικαιοσύνη και τη χώρα», πως η απόφαση «είναι μια βόμβα στα θεμέλια του θεσμού της Δικαιοσύνης» καθώς και πως συνιστά «μία ηχηρή απόδειξη ότι βρισκόμαστε στο χειρότερο σημείο λειτουργίας της Δικαιοσύνης, αλλά και των δημοκρατικών θεσμών στην Ελλάδα μετά τη Μεταπολίτευση».

Στρεφόμενος κατά της ηγεσίας του Αρείου Πάγου, την κατηγόρησε πως «επιλέγει να θάψει όλες τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών» και σχολίασε πως η επίμαχη διάταξη «παρέχει εξαιρετικές υπηρεσίες στην κυβέρνηση, δίνοντάς της ένα πολύτιμο χέρι βοηθείας τη στιγμή που είναι πιεσμένη από τον ορυμαγδό των γαλάζιων σκανδάλων».

«Αναντίλεκτα ο εκβιαζόμενος και κρυπτόμενος πρωθυπουργός θα ένιωσε μεγάλη ανακούφιση με τη διάταξη Τζαβέλλα. Η διάταξη όμως αυτή αποτελεί και προσβολή προς τους δικαστές του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου και προσβολή προς τους πολίτες. Δεν είναι κράτος δικαίου ένα κράτος που η ηγεσία της Δικαιοσύνης δεν σέβεται τους δικαστές», υποστήριξε ο Σωκράτης Φάμελλος.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επέμεινε μάλιστα να ασκεί πρέσινγκ στο ΠΑΣΟΚ, ζητώντας εκ νέου να αναληφθεί πρωτοβουλία για κοινή πρόταση δυσπιστίας στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.