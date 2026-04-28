Μετωπική για τις παρακολουθήσεις: «Δεν θα στήσουμε ΠΑΣΟΚοδικεία και ΣΥΡΙΖΟδικεία!»

Η πολιτική ένταση που έχει πυροδοτήσει η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των παρακολουθήσεων, μεταφέρθηκε αναπόφευκτα στο κοινοβουλευτικό τερέν.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης - με διαφορετικά… ντεσιμπέλ έκαστο - άσκησαν σκληρή κριτική όχι μόνο στην κυβέρνηση, αλλά και στην ηγεσία της Δικαιοσύνης, προκαλώντας την αντίδραση της κεντροδεξιάς παράταξης που έκανε λόγο για ευθεία και ωμή προσβολή στο θεσμό.

«Κάποιοι ευθέως και ξεκάθαρα αμφισβήτησαν τη Δικαιοσύνη. Ο πολιτικός εκφοβισμός και οι συνεχείς επιθέσεις είναι ένα σχέδιο με στόχο την ποδηγέτηση της Δικαιοσύνης», κατήγγειλε χαρακτηριστικά ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Μαρκόπουλος, υποστηρίζοντας πως από εχθές ξεπεράστηκε η λεπτή γραμμή ισορροπίας μεταξύ πολιτικής και δικαστικής εξουσίας.

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος στράφηκε ιδίως κατά του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. «Θα στήσουμε ΠΑΣΟΚοδικεία και ΣΥΡΙΖοδικεία; Μας συγχωρείτε, δεν θα πάρουμε! Δεν θα στηθούν λαϊκά δικαστήρια!», όπως υποστήριξε, σχολιάζοντας μάλιστα πως «τα κόμματα της σκευωρίας της Novartis και της διαπλοκής, σπέρνουν όχι μόνο την τοξικότητα αλλά και την αμφιβολία κατά της Δικαιοσύνης. Αυτό είναι επικίνδυνο. Έχουμε υποφέρει από μαθητευόμενους μάγους ή από αυτούς που σήμερα παρουσιάζονται ως σωτήρες, βιώσαμε στο πετσί μας τα πολιτικά πειράματα. Μην ξαναθίξετε την κανονικότητα της χώρας μας. Δεν πρέπει να πισωγυρίσουμε», όπως είπε αιχμηρά.

«Φύγετε, η χώρα δεν αντέχει αυτά που κάνετε!»

Στον αντίποδα, ο Παύλος Γερουλάνος υποστήριξε πως η πλειοψηφία έχει μπερδέψει τους όρους εμπιστοσύνη και ανεξαρτησία. «Πιστεύουμε ακράδαντα στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, γι’ αυτό και θέλουμε να σπάσουμε τα δεσμά της από το πολιτικό σύστημα», υποστήριξε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Οι ξένοι έρχονται και μας λένε πως "δουλεύουμε μόνο για κυβερνήσεις" και κανείς από την κυβέρνηση δεν λέει πως δεν θέλει να μείνει άλλο στο σκοτάδι. Κανένας σας δεν θέλει να ξέρει; Φύγετε, η χώρα δεν αντέχει άλλο αυτά που κάνετε», ήταν το μήνυμα που έστειλε προς τα «γαλάζια» έδρανα.

Νωρίτερα, ο Σωκράτης Φάμελλος κατήγγειλε πως «η ηγεσία της Δικαιοσύνης θάβει όλες τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών», λέγοντας πως η χθεσινή ημέρα «θα μείνει ως ένα στίγμα για την Δικαιοσύνη και τη χώρα», πως η διάταξη «είναι μια βόμβα στα θεμέλια του θεσμού της Δικαιοσύνης».

«Εκτροπή και με τη βούλα. Λειτουργία μαφίας! Η Δικαιοσύνη στα χειρότερά της! Ο ορισμός της ενταταλμένης δικαστικής εξουσίας! Χωρίς αιδώ, χωρίς προσχήματα», σχολίασε από την πλευρά της, με ακόμη πιο σκληρά πυρά, η πρόεδρος της ΚΟ της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα.

Νωρίτερα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης ανακοίνωσε πως το κόμμα του διάκειται θετικά στη σύσταση εξεταστικής επιτροπής, τονίζοντας πως το κόμμα του θα υπερψηφίσει τη σχετική πρόταση, όταν αυτή κατατεθεί εκ μέρους της Χαριλάου Τρικούπη.