Η επιθετική στρατηγική Ανδρουλάκη μετά από τη νέα τροπή στο σκάνδαλο των υποκλοπών

Η νέα τροπή που έλαβε το σκάνδαλο των υποκλοπών και η άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να την ανασύρει από το αρχείο, δεν θα μπορούσε να μείνει ανεκμετάλλευτη πολιτικά ούτε αυτή τη φορά από το ΠΑΣΟΚ.

Άλλωστε, ο πρόεδρός του Νίκος Ανδρουλάκης, αποτελεί ένα από τα κεντρικά πρόσωπα στον αγώνα για να πέσει φως στην υπόθεση, έχοντας δηλώσει ότι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν όσο ψηλά κι αν βρίσκονται.

Στην Χαριλάου Τρικούπη έδειξαν αστραπιαία αντανακλαστικά και με την έκτακτη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μαζί με την ομάδα των δικηγόρων που τον πλαισιώνουν, ανακοίνωσε τις νέες πολιτικές και νομικές πρωτοβουλίες που σκοπεύει να λάβει.

Πρώτον, η υποβολή αιτήματος για εξεταστική επιτροπή , στην οποία όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο κ. Ανδρουλάκης το ΠΑΣΟΚ θα καλέσει να καταθέσει ο πρώην απόστρατος αξιωματικός του Ισραήλ, Ταλ Ντίλιαν. Το νομικό επιτελείο της αξιωματικής αντιπολίτευσης επεξεργάζεται κάθε λεπτομέρεια και λίαν συντόμως το αίτημα θα κατατεθεί, αναζητώντας τις υπογραφές και της υπόλοιπης δημοκρατικής αντιπολίτευσης, που ήδη εμφανίζεται θετική.

Δεύτερον, το ανοιχτό ενδεχόμενο, αν και όχι προτεραιότητα για την ώρα, να υποβληθεί πρόταση δυσπιστίας. Όπως εξήγησε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στους δημοσιογράφους μετά το πέρας στη συνέντευξης Τύπου, κάθε πολιτικό και κοινοβουλευτικό «όπλο» είναι στο τραπέζι, εν προκειμένω όμως πρέπει να υπάρξει ένα «γεγονός», το οποίο θα ήταν η προσπάθεια της κυβέρνησης να αλλάξει τον ποινικό κώδικα για να αποφύγουν τα δεσμά οι τέσσερις καταδικασμένοι πρωτοδίκως επιχειρηματίες.

Τρίτον, το γενικό προσκλητήριο που απηύθυνε στην κοινωνία των πολιτών, ένα κάλεσμα για κινητοποίηση που υπερβαίνει τα κόμματα και έχει ως σκοπό να μεταφέρει τη δυσαρέσκεια για τις κυβερνητικές πρακτικές σε ζητήματα δικαιοσύνης, θεσμών και κράτους δικαίου στην κοινωνική βάση.

Και τέταρτον, η δέσμευση για συνέχιση του αγώνα σε εγχώριο και ευρωπαϊκό επίπεδο, ως ένα ανυποχώρητο μήνυμα παρά τις κατά καιρούς πιέσεις, μεθοδεύσεις αλλά και την πιθανή απογοήτευση που μπορεί να προκαλεί η απομάκρυνση από την αλήθεια.

Αρμόδιες πηγές της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξηγούσαν στον FLASH ότι η προσέγγιση του ΠΑΣΟΚ δεν είναι μικροκομματική, καθώς αντιμετωπίζει την υπόθεση ως ένα μείζον ζήτημα για την ποιότητα της δημοκρατίας στη χώρα.

Περιμένουν νέα φθορά για τη ΝΔ

Σε κάθε περίπτωση όμως, όσο κι αν δεν λέγεται επισήμως, ο τρόπος χειρισμού από την κυβέρνηση εκτιμάται ότι θα επιδεινώσει τη φθορά που υφίσταται η ΝΔ, γι’ αυτό και στο ΠΑΣΟΚ η πίεση λαμβάνει χαρακτηριστικά σφυροκοπήματος, ενώ πλέον οι φράσεις που χρησιμοποιεί η ηγεσία και τα στελέχη είναι βαρύτατες, στοχεύοντας κατά πρόσωπο στον πρωθυπουργό. Μια σύγκρουση που ενισχύει το δίπολο Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη, στο οποίο προσβλέπει ούτως ή άλλως η Χαριλάου Τρικούπη και σύμφωνα με τις κομματικές αναλύσεις, με τον πρωθυπουργό σε θέση αδυναμίας.

Το πρόσθετο στοιχείο για το οποίο οι υποκλοπές προβάλλουν ως ευκαιρία να επιβάλει την ατζέντα του το ΠΑΣΟΚ είναι το γεγονός ότι πρόκειται για ένα θέμα, το οποίο ο κ. Ανδρουλάκης δεν έχει αντιμετωπίσει ως σημαία ευκαιρίας, επιμένοντας μοναχικά «όταν οι περισσότεροι του έλεγαν ότι έχει κουράσει».

Ως εκ τούτου τώρα, για το άνοιγμα που επιχειρεί στην υπόλοιπη αντιπολίτευση, καλώντας σε κοινές πρωτοβουλίες, δεν μπορεί κανείς να του καταλογίσει τακτικισμό ή όψιμο ενδιαφέρον. Απεναντίας, δείχνει να έχει το πάνω χέρι σε μια μάχη που δύσκολα μπορούν να αρνηθούν όσοι μοιράζονται τους ίδιους προβληματισμούς μαζί του.

Το πιο λεπτό σημείο στην όλη τακτική του, το οποίο ήδη προσπαθεί να αξιοποιήσει για να τον πλήξει και εκλογικά το Μαξίμου στο διαφιλονικούμενο ακροατήριο του Κέντρου, αφορά το σκέλος του σεβασμού στη Δικαιοσύνη, με το ΠΑΣΟΚ να διευκρινίζει ότι «και οι κρίνοντες κρίνονται» και επιπλέον ότι μαθήματα θεσμικής συμπεριφοράς από την κυβέρνηση της ΝΔ ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν δέχεται.