ΟΠΕΚΕΠΕ - Βάρρας κατά Βορίδη: Με την υπογραφή του πληρώθηκαν άτομα υπό δικαστική διερεύνηση

Με την κατάθεση του Γρηγόρη Βάρρα συνεχίστηκε η δίκη με κατηγορούμενους τα πρώην υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και Αθανασία Ρέππα για υπεξαγωγή εγγράφου, αφού φέρονται να μη διαβίβασαν τα πορίσματα για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.



Ο κ. Βάρρας, που ήταν επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2019- 2020 και από τότε σύμβουλος του Πρωθυπουργού, εκτόξευσε «βόμβες» κατά του Μάκη Βορίδη, αναφέροντας ότι «με την υπογραφή του έλαβαν πάνω από 800.000 ευρώ από το εθνικό απόθεμα, άτομα που ήταν υπό δικαστική διερεύνηση».



«Περίμεναν να φύγω και έκαναν την κατανομή ξανά της τεχνικής λύσης. Τον Νοέμβριο του 2020. Αυτό αν το δει η ΕΕ θα μας ρίξει καταλογισμό. Δυο κατανομές το χρόνο απαγορεύεται. Είχα στείλει υποθέσεις στον εισαγγελέα και οι άνθρωποι αυτοί πήραν χρήματα από την τεχνική λύση. Είναι θέμα του δικαστηρίου σας γιατί ο υπουργός Βορίδης υπέγραψε για αυτούς τους ανθρώπους ενώ ήταν υπό δικαστική διερεύνηση...» πρόσθεσε.



«Έβλεπα ένα μπάχαλο και αυτό το μπαχαλο προσπάθησα να το μαζέψω" ανέφερε στην κατάθεση του ο κ. Βαρρας, προσθέτοντας ότι "έπρεπε να καταλάβουμε ότι η διοίκηση έχει κανόνες, παρέχει κάποιες υπηρεσίες".



Η Πρόεδρος του δικαστηρίου έθεσε ερωτήσεις και για τις επικοινωνίες του Δ. Μελα, όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στις δικογραφίες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας που έχουν σταλεί στη Βουλή και οι διάλογοι έχουν δει το φως της δημοσιότητας.



Προεδρος:Ακούστηκε ότι υπήρχαν κρούσεις προς Μελά από διάφορους για να περάσει αιτήσεις που δεν πληρούσαν τα προσόντα. Είχε υποπέσει στην αντίληψη σας ότι υπήρχαν τέτοιου είδους παρεμβάσεις και παραινέσεις



Γ. Βαρρας: Για να είμαι ειλικρινής, ο κ.μελας ήταν άνθρωπος που συμμετείχε πολιτικά. Ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής κλπ οποτε κάναμε κουβέντα. Του είπα ότι μπορεί κάποιοι να σε οχλησουν, κοίτα μη γίνει κάτι περίεργο



Πρόεδρος:Ποτε έγινε αυτή η κουβέντα;



Γ. Βαρρας: Το 2020. Συμφώνησε και δεν υπέπεσε κάτι στην αντίληψη μου. Από την ευρωπαϊκή Εισαγγελία εστάλησαν έγγραφα, μου έστειλαν (σ.σ. δημοσιεύματα σε μέσα ενημέρωσης) ότι ελέχθησαν απειλές εναντίον της ζωής μου. Ήταν συνομιλία Μελά με τον διευθυντή του κ. Κεφαλογιαννη. «Σήμερα ο Βάρρας ήταν εκεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ, έψαχνε για καταγγελίες». Λέει ο Τρουλινός αν είναι δυνατόν. «Θα του στείλω ομάδα κρούσης. Δεν θα κάνουμε τη δουλειά μας» είναι από τις επισυνδέσεις που εστάλησαν στη Βουλή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.



Σε άλλο σημείο η πρόεδρος ρώτησε: «Είναι δυνατόν κάποιος που δουλεύει τόσα χρόνια εκεί να μην έχει καταλάβει τις παρανομίες των ιδιωτικών εταιρειών;»



«Σίγουρα το ήξεραν» απάντησε ο κ. Βάρρας.



«Ζήτησα να ενημερώσω τον Μυλωνάκη»





Ο κ. Βαρρας αναφέρθηκε και στον Γιώργο Μυλωνάκη, ξεκαθαρίζοντας ότι ο ίδιος ζήτησε να ενημερώσει τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, καθώς το 2025 υπήρχε καταλογισμός, ύψους άνω των 400 εκατομμυρίων ευρώ για προηγούμενες χρήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.



«Το 2025 είχε έρθει ένας καταλογισμός προστίμου στη χώρας μας που αφορούσε προηγούμενες δράσεις. Οι πληροφορίες έλεγαν ότι θα ερχόταν κι άλλος καταλογισμός που θα έφτανε συνολικά το 1 με 1,3 δις. Αυτά θα τα πλήρωναν οι Έλληνες φορολογούμενοι. Στις 10 Ιουλίου 2025 ίσως ελεγχόταν από ευρωπαϊκά όργανα η διαπίστευση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αφού έγινε αυτή η ενημέρωση, μου λέει ο κ. Μυλωνάκης «δε συντάσσεις ένα σημείωμα με όλα αυτά;».

Ήθελε δηλαδή ένα σημείωμα που να περιγράφω την κατάσταση διαχρονικά» είπε ο μάρτυρας.



Πρόεδρος: Πώς έγινε η συνάντηση;

Μάρτυρας: Εγώ είχα ζητήσει να τον ενημερώσω. Αυτή ήταν η ενέργεια μου.

Πρόεδρος: Τι του είπατε;

Μάρτυρας: Αυτά που σας είπα. Ότι υπήρχε ένα πρόστιμο και θα ερχόταν κι άλλο. Μου ζήτησε να συντάξω έγγραφο που να περιγράφει τη δράση του ΟΠΕΚΕΠΕ και όσα έχω διαπιστώσει. Αυτό έγινε στις 25 Μαΐου του 2025. Νομίζω μετά από 10-15 μέρες από αυτή την ημερομηνία το έστειλε στον κ. Μυλωνάκη μέσω what’s app. Του έστειλα κάποια στιγμή «συγγνώμη που καθυστερώ αλλά μαζεύω στοιχεία».

Πρόεδρος: Σας απάντησε σε αυτό;

Μάρτυρας: Αν θυμάμαι καλά, απάντησε ότι καταλάβαινε και πως όταν είμαι έτοιμος να τους στείλω στο what’s app.



Η Πρόεδρος ρώτησε και για τα έγγραφα που έχει συντάξει η Αθ. Ρέππα.



Πρόεδρος: Η κ. Ρέππα αναφέρεται στα έγγραφα της σε προβλήματα και προτείνει λύσεις. Βλέπουμε αντίληψη του προβλήματος...



Γ.Βαρρας: Αν ήταν έγγραφα που προήρχοντο χωρίς όχληση από υπαλλήλους, αν τα έστειλε από μόνη της, τώρα θα χειροκροτούσα. Δείτε όμως ημερομηνίες. Αυτά προέκυψαν από έγγραφα δικά μου



Προεδρος:Άρα ήταν όψιμο γιατί θα διαπιστωνόταν η ανεπάρκεια της;



Γ.Βαρρας: Αυτό είναι το ένα. Επίσης ήξεραν ότι «με έφευγαν».



Πρόεδρος: Γιατί αυτό να τους κάνει να στείλουν αυτά τα έγγραφα



Γ.Βάρρας: Η απάντηση είναι ότι άσε να υπάρξει ένα έγγραφο γιατί δεν ξέρουμε τι μπορεί να υπάρξει... Με το έγγραφο του 2018 φαίνεται ότι γνώριζε. Γιατί δεν ενημέρωσε τον καινούργιο πρόεδρο...



Στο δικαστήριο ζήτησε να κάνει διευκρινίσεις ο κ. Μελάς.



«Η τεχνική λύση δεν επέτρεπε δηλώσεις. Έκανε κατανομή στα χρήματα αυτόματα. Όποτε η τεχνική λύση έπαιρνε τις δημόσιες εκτάσεις και τις κατένειμε στους κτηνοτρόφους. Δεν δήλωναν εκείνοι. Δήλωναν μόνο τα ιδιωτικά..." ανέφερε.



Πρόεδρος: Επομένως η κατανομή γινόταν με βάση ποια στοιχεία;



Δ.Μελας: «Είναι μια δημόσια κατανομή σε σχέση με τα ζώα που δήλωνε ο καθένας, βάσει ενός αλγορίθμου».



Η δίκη συνεχίζεται.