Ανάρτηση Γεωργιάδη: «H Ελλάδα δεν αφήνει ποτέ κανέναν μόνο του - Καλά στην υγεία του ο 70χρονος»

Με μια οργισμένη ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ o Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης απαντά στα σχόλια που σχετικά με την απόφαση να επαναπατριστεί με αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας ο Έλληνας επιβάτης του MV Hondious που χτυπήθηκε από τον χανταϊό.



Επιπλέον, ο Υπουργός Υγείας στην ανάρτησή του εμφανίζεται καθησυχαστικός για το ενδεχόμενο εξάπλωση του ιού στην Ελλάδα.

Η ανάρτηση Γεωργιάδη

«Έχω πραγματικά στενοχωρηθεί και λυπηθεί για τα πάρα πολλά τοξικά, δηλητηριώδη, υβριστικά και συνωμοσιολογικά σχόλια που διαβάζω δεξιά και αριστερά για την απόφαση μας να επαναπατρίσουμε τον συμπατριώτη μας που ασθενεί από τον χανταιό. Λες και το Υπουργείο Υγείας της Ελλάδος θα μπορούσε να τον αφήσει μόνο του σε αυτή την περιπέτεια. Ντρέπομαι για το πώς η Κοινωνία μας έφθασε σε αυτό το σημείο του μεταξύ μας μίσους. Σε κάθε περίπτωση ο συμπολίτης μας μπαίνει τώρα στο Αεροπλάνο της Πολεμικής Αεροπορίας, την οποία και ευχαριστώ, συνοδεύεται από ιατρό και νοσηλευτή του ΕΚΑΒ, είναι στην αποστολή και ο Προέδρος του ΕΟΔΥ και θα μεταφερθεί κατευθείαν από την Ελευσίνα στο Αττικό Νοσοκομείο σε θάλαμο αρνητικής πίεσης σε καραντίνα. Κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα δεν υπάρχει αλλά η Ελλάδα δεν αφήνει ποτέ κανέναν μόνο του πίσω. Σταματήστε λοιπόν το μίσος. Ο καθένας μας θα μπορούσε να ήταν στην θέση του. Του εύχομαι πολλά περαστικά».

«Είναι απολύτως καλά στην υγεία του»

Με νέα του ανάρτηση ο κ. Γεωργιάδης διευκρινίζει ότι ο 70χρονος που θα επαναπατριστεί τις αμέσως επόμενες ώρες στην Ελλάδα, δεν πάσχει από χανταϊό όπως έγραψε στην προηγούμενη.



«Ο συμπολίτης μας που επαναπατρίζουμε απο την Ολλανδία καραντίνα μπαίνει για προληπτικούς και μόνον λόγους. Δεν έχει απολύτως τίποτα. Απλά επειδή βρέθηκε στο περιβάλλον αυτό λαμβάνουμε προληπτικά μέτρα. Είναι απολύτως καλά δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Κακώς έγραψα πάσχει εννοούσα μπορεί να είναι στην περίοδο επώασης. Είναι απολύτως καλά.»