Έκρηξη Άδωνι Γεωργιάδη για «fake» φωτογραφία: «Τρομακτική η διάδοση του ψέματος - Ως εδώ ο εμετός»

Νέα παρέμβαση για τη φωτογραφία που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο και υποτίθεται ότι τον απεικονίζει, έκανε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, επαναλαμβάνοντας ότι πρόκειται για ψεύτικο και επεξεργασμένο υλικό, ενώ προειδοποίησε με νομικές ενέργειες όσους συνεχίζουν να τη διακινούν. «Όποιος διακινεί την φωτο αυτή χρεώνοντας την σε μένα θα με συναντήσει στα δικαστήρια. Ως εδώ ο εμετός», έγραψε χαρακτηριστικά σε νέα ανάρτησή του στο Χ.

Επειδή μερικοί δεν καταλαβαίνουν δυστυχώς από άλλη γλώσσα καλώ τον @DimitrisSavvid4 ότι εάν δεν κατεβάσει αυτή του ανάρτηση αμέσως η οποία και διακινεί ψευδές υλικό το οποίο υποτίθεται ότι με αφορά, θα του καταθέσω άμεσα μήνυση και αγωγή. https://t.co/DkWT050jzg και αν γνωρίζετε… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 11, 2026

Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στον χρήστη των social media, υποστηρίζοντας ότι ήταν εκείνος που ανάρτησε αρχικά το επίμαχο περιεχόμενο, «φωτογραφίζοντάς» τον χωρίς να τον κατονομάζει ευθέως. Όπως σημειώνει ο Άδωνις Γεωργιάδης, κάτω από την ανάρτηση ακολούθησαν εκατοντάδες σχόλια με ύβρεις εναντίον του ίδιου και της οικογένειάς του, γεγονός που τον οδήγησε – όπως λέει – να ζητήσει δημόσια την απόσυρση της ανάρτησης, διαφορετικά θα προχωρούσε σε νομικές κινήσεις. «Η σχετική φωτο που κυκλοφορεί είναι ψεύτικη και προϊόν τεχνητής επεξεργασίας», τόνισε, προσθέτοντας ότι μετά την προειδοποίησή του η ανάρτηση κατέβηκε μέσα σε λίγα λεπτά.

Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας επανήλθε αργότερα στο θέμα, κάνοντας λόγο για «τρομακτική ταχύτητα με την οποία διαδόθηκε το ψέμα», ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στους κινδύνους παραπληροφόρησης μέσω AI περιεχομένου. «Όχι μόνον η φωτο ήταν ψεύτικη αυτή καθαυτή, αλλά και η αναφορά στο “Παρασκήνιο” ως δήθεν αρχική πηγή μέσα στη φωτο ήταν επίσης ψεύτικη και προϊόν AI», ανέφερε, εκτιμώντας ότι «κάποιοι έστησαν όλο αυτό απλά και μόνο για να μου προξενήσουν ζημιά».

Ο ίδιος κάλεσε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι στο περιεχόμενο που διακινείται στο διαδίκτυο, σημειώνοντας πως «πλέον πρέπει όλοι μας να είμαστε προσεκτικοί στο τι βλέπουμε και τι πιστεύουμε». Μάλιστα, αποκάλυψε ότι του εστάλη ακόμη και άρθρο από ιστοσελίδα της Τσεχίας, το οποίο – όπως υποστηρίζει – χρησιμοποιούσε την ίδια εικόνα μέσα σε «φανταστική ιστορία», ως ακόμη μία ένδειξη της έκτασης που πήρε η υπόθεση στο διαδίκτυο.

Νωρίτερα, ο υπουργός, με μια μακροσκελή και οργισμένη παρέμβασή του, διέψευσε κατηγορηματικά τη γνησιότητα του υλικού,κάνοντας λόγο για μια ακόμα απόπειρα ηθικής εξόντωσης μέσω της τεχνολογίας.