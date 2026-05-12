Άδωνις Γεωργιάδης: Αυτή είναι η παραποιημένη με ΑΙ φωτογραφία που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο

Ο κ. Γεωργιάδης έχει δηλώσει την πρόθεσή του να υποβάλει μήνυση κατά αγνώστων για την fake φωτογραφία που κυκλοφόρησε χθες Δευτέρα στο διαδίκτυο.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ο Άδωνις Γεωργιάδης δημοσιοποίησε σήμερα την πραγματική φωτογραφία η οποία αλλοιώθηκε με ΑΙ προκειμένου να εμφανιστεί ότι ο ίδιος βρίσκεται σε προσωπικές στιγμές με μια γυναίκα. 

Η φωτογραφία είναι από εξώφυλλο περιοδικού από τη Σερβία το 2024 και όπως είπε ο υπουργός Υγείας στόχο είχε να πλήξει τον ίδιο και την οικογένειά του καθώς κυκλοφόρησε τάχιστα στο διαδίκτυο με επίσης παραποιημένη «αράχνη» της εφημερίδας «Το Παρασκήνιο». 

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη 

Πήραν αυτό το εξώφυλλο, προσέθεσαν ψηφιακά το σήμα μία ελληνικής εφημερίδος «Το Παρασκήνιο» αλλοιωμένο και ψεύτικο. Το ανέβασαν στο διαδίκτυο και άρχισαν να υβρίζουν εμένα και την οικογένειά μου. Πώς λέγεται όλο αυτό; Μήν πιστεύετε απολύτως τίποτε εύκολα πλέον από όσα βλέπετε στο διαδίκτυο. Πάντως το μίσος τους εναντίον μου έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Δεν λυγίζω, συνεχίζω να κάνω την δουλειά μου

