Άδωνις Γεωργιάδης: Αυτή είναι η παραποιημένη με ΑΙ φωτογραφία που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο

Ο Άδωνις Γεωργιάδης δημοσιοποίησε σήμερα την πραγματική φωτογραφία η οποία αλλοιώθηκε με ΑΙ προκειμένου να εμφανιστεί ότι ο ίδιος βρίσκεται σε προσωπικές στιγμές με μια γυναίκα.

Η φωτογραφία είναι από εξώφυλλο περιοδικού από τη Σερβία το 2024 και όπως είπε ο υπουργός Υγείας στόχο είχε να πλήξει τον ίδιο και την οικογένειά του καθώς κυκλοφόρησε τάχιστα στο διαδίκτυο με επίσης παραποιημένη «αράχνη» της εφημερίδας «Το Παρασκήνιο».

Πήραν αυτό το εξώφυλλο, προσέθεσαν ψηφιακά το σήμα μία ελληνικής εφημερίδος «Το Παρασκήνιο» αλλοιωμένο και ψεύτικο. Το ανέβασαν στο διαδίκτυο και άρχισαν να υβρίζουν εμένα και την οικογένειά μου. Πώς λέγεται όλο αυτό; Μήν πιστεύετε απολύτως τίποτε εύκολα πλέον από όσα βλέπετε στο… pic.twitter.com/mVyfCZevgs — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 12, 2026

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

