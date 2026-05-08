To συναπάντημα Άδωνι - Πολάκη στη Βουλή: «Θες να με βάλεις φυλακή να φθάσει ο ΣΥΡΙΖΑ 15%;»

Πρόσωπο με πρόσωπο βρέθηκαν στο καφενείο της Βουλής οι άσπονδοι εχθροί Άδωνις Γεωργιάδης ς και Παύλος Πολάκης, οι οποίοι ως γνωστόν εκτός από τις μνημειώδεις πολιτικές τους αντιπαραθέσεις στα χαρακώματα της Ολομέλειας, έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς και στις δικαστικές αίθουσες.

«Θες να με βάλεις φυλακή; Βάλε με, να φτάσουμε στο 15%!», είπε, σύμφωνα με αυτόπτη και αυτήκοο μάρτυρα, ο αψύς Κρητικός με το που αντίκρυσε τον υπουργό. Τότε ο Γεωργιάδης, ετοιμόλογος όπως πάντα, του απάντησε: «Δεν είμαι τόσο χαζός!». Συνέχεια πάντως δεν υπήρξε καθώς οι δυο άνδρες αποχώρησαν ησύχως.

Για την ιστορία, πριν από λίγες ημέρες ήρθαν ξανά σε διαδικτυακή αντιπαράθεση με αφορμή την απόφαση του Εφετείου για το ΚΕΕΛΠΝΟ το οποίο έκρινε ένοχο τον Πολάκη για συκοφαντική δυσφήμηση σε βάρος του Σταμάτη Πουλή, με τον ίδιο να δηλώνει δικαιωμένος δεδομένου ότι «αθωώθηκε», όπως είπε, για όσα κατήγγειλε για τη «δράση της συμμορίας». «Σε κανένα θέμα δεν δικαιώθηκε και το δικαστήριο πουθενά δεν είπε ότι έλεγε την αλήθεια», είχε σχολιάσει τότε ο υπουργός Υγείας.