«Αφήστε την τοξικότητα έξω από την πολιτική»: Ο Γεωργιάδης για τη fake φωτογραφία που κυκλοφόρησε

Στο επίκεντρο μιας έντονης διαδικτυακής αντιπαράθεσης βρέθηκε ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης , με αφορμή μια φωτογραφία που κυκλοφόρησε τις τελευταίες ώρες και τον εμφάνιζε σε υποτιθέμενες προσωπικές στιγμές.

Ο Υπουργός, με μια μακροσκελή και οργισμένη παρέμβασή του, διέψευσε κατηγορηματικά τη γνησιότητα του υλικού, κάνοντας λόγο για μια ακόμα απόπειρα ηθικής εξόντωσης μέσω της τεχνολογίας.

«Δεν είναι όλα αντικείμενο δημόσιου χλευασμού»



Ο κ. Γεωργιάδης, απευθυνόμενος στους χρήστες που έσπευσαν να αναπαράγουν την εικόνα, έθεσε το ζήτημα του σεβασμού της προσωπικής ζωής: «Πριν αρχίσουμε να σχολιάζουμε και να αναπαράγουμε ο,τιδήποτε, καλό θα ήταν να μάθουμε να ξεχωρίζουμε την αλήθεια από το ψέμα και πάνω απ’ όλα να σεβόμαστε ότι πίσω από κάθε άνθρωπο υπάρχουν οικογένειες, παιδιά και προσωπικές ζωές», τόνισε χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας πως η πολιτική αντιπαράθεση έχει όρια.

Εδώ και κάποιες ώρες κυκλοφορεί στο διαδίκτυο μία φωτογραφία που απεικονίζει έναν άνδρα και μία γυναίκα σε προσωπική στιγμή. Αρκετοί έσπευσαν να ταυτίσουν τον άνδρα της φωτογραφίας με εμένα, προσπαθώντας για ακόμη μία φορά να πλήξουν τη δημόσια εικόνα και την προσωπικότητά μου.… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 11, 2026

Η παγίδα της Τεχνητής Νοημοσύνης



Σύμφωνα με τον Υπουργό, η συγκεκριμένη φωτογραφία είναι προϊόν AI , γεγονός που αναδεικνύει τον κίνδυνο των ψηφιακών παραποιήσεων. «Το πιθανότερο είναι προϊόν AI και τίθεται και το ζήτημα πώς θα προστατευθούμε από το ψέμα στην εποχή που ζούμε», σημείωσε, υπογραμμίζοντας πως η μετατροπή μιας αμφιλεγόμενης εικόνας σε «σκάνδαλο» εξυπηρετεί μόνο όσους ψάχνουν απεγνωσμένα πολιτικό στήριγμα στην τοξικότητα.

Κριτική στο έργο, όχι στη λάσπη



Η δήλωση του κ. Γεωργιάδη έκλεισε με μια πρόκληση προς τους πολιτικούς του αντιπάλους: «Αν κάποιος θέλει να μου ασκήσει κριτική, υπάρχουν σοβαρά ζητήματα και πολιτικές πράξεις πάνω στις οποίες μπορεί να το κάνει. Αν κάποιοι θέλουν τόσο πολύ να με πλήξουν, ας το κάνουν πάνω στο έργο μου. Εκτός αν εκεί δεν υπάρχει κάτι ουσιαστικό να πουν και γι’ αυτό καταφεύγουν σε φήμες και ψεύτικες εικόνες».