«Ρε Ανδρουλάκη;»: Πυρά Γεωργιάδη για την 4ήμερη εργασία -Τέταρτο το ΠΑΣΟΚ αν βγει δεύτερος ο Τσίπρας

«Πυρά» κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, εξαπέλυσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή την πρόταση του κόμματος για τετραήμερη εργασία χωρίς μείωση μισθών. Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε αρχικά ότι «μετά από δυόμισι χρόνια ενασχόλησης με το ζήτημα των υποκλοπών, ο κ. Ανδρουλάκης παρουσίασε την πρώτη του κυβερνητική πρόταση για τετραήμερη εργασία χωρίς μείωση μισθού». Παράλληλα σημείωσε ότι, παρότι ο ίδιος διαφωνεί με την πρόταση, τη χαρακτήρισε ως μια αφορμή για πολιτική συζήτηση.



Ωστόσο, όπως υποστήριξε μιλώντας το βράδυ της Παρασκευής (8/5) στο Action 24, μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες εκδόθηκαν ανακοινώσεις από φορείς όπως το Οικονομικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, με πρόεδρο τον κ. Χατζηθεοδοσίου, και τη ΓΣΒΕΕ με πρόεδρο τον κ. Καββαδά, τους οποίους χαρακτήρισε πολιτικά προσκείμενους στο ΠΑΣΟΚ. Ο υπουργός υποστήριξε επίσης ότι, σύμφωνα με την εκτίμησή του, ο κ. Ανδρουλάκης δεν είχε προηγουμένως επικοινωνήσει με τους συγκεκριμένους φορείς.

Σε έντονο ύφος, ο Άδωνις Γεωργιάδης διερωτήθηκε εάν είναι δυνατόν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να δέχεται κριτική από στελέχη που θεωρούνται πολιτικά συγγενή του κόμματός του, προσθέτοντας πως η συγκεκριμένη πολιτική πρωτοβουλία δεν είχε την αναμενόμενη προετοιμασία. «Ρε Ανδρουλάκη; Είναι δυνατόν να σε βρίζουν οι δικοί σου; Πρέπει να προσπαθήσεις να το κάνεις. Ούτε ο Γιώργος Παπανδρέου όταν πήγε να βάλει την αλυσίδα στο ποδήλατο και είχε πάρει την κουτρουβάλα δεν είχε γίνει τόσο ρεζίλι», είπε σε ξέσπασμά του ο υπουργός.

Αναφερόμενος στις πολιτικές εξελίξεις και στην εκλογική κατάταξη των κομμάτων, ο υπουργός Υγείας εκτίμησε ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα καταλάβει τη δεύτερη θέση, υποστηρίζοντας ότι οι ψηφοφόροι καθοδηγούνται κυρίως από πρόσωπα και όχι μόνο από προγράμματα. Παράλληλα, χαρακτήρισε τον κ. Ανδρουλάκη ως «πιο εσωστρεφή πολιτικά», σημειώνοντας ότι αυτό επηρεάζει την απήχησή του.



Επιπλέον, ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι σε περίπτωση που ο κ. Τσίπρας καταλάβει τη δεύτερη θέση, το ΠΑΣΟΚ ενδέχεται να υποχωρήσει στην τέταρτη θέση, λόγω της κοινής εκλογικής δεξαμενής των δύο πολιτικών χώρων αλλά και της «γκρίνιας» που πηγάζει από τη Χαριλάου Τρικούπη.

Τέλος, σχολιάζοντας δημόσια πρόσωπα, ο υπουργός ανέφερε ότι «υπάρχουν πρόσωπα τόσο από τον χώρο της δεξιάς όσο και της αριστεράς που επιδιώκουν πολιτική ένταση και αναταραχή», εντάσσοντας σε αυτή την κατηγορία και την κα Καρυστιανού.

Αναφορικά με την πρόσφατη ομιλία του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, έριξε τους τόνους λέγοντας: «Δεν αντιδικώ με κανέναν συνάδελφό μου» ενώ σε ερώτηση αν τα «καρφιά» αφορούσαν τον Νίκο Δένδια, είπε: «Δεν θα απαντήσω σε ποιον αναφερόμουν».