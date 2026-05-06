Πέτρος Κωνσταντίνου για τις «βολές» μετά τον αυτοσχέδιο όρκο: Θέλουν να ξεφορτωθούν φωνή που ενοχλεί

Τη δική του απάντηση για την κριτική που δέχτηκε εξαιτίας του αυτοσχέδιου όρκου που εκφώνησε στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων έδωσε ο Πέτρος Κωνσταντίνου.

Ο δημοτικός σύμβουλος, που είναι μέλος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, αναφέρθηκε σε «πραξικοπηματικό τρόπο» με τον οποίο «η κυβέρνηση με την ακροδεξιά χέρι-χέρι, κινούνται για να ξεφορτωθούν μια φωνή που τους ενοχλεί διαχρονικά» ενώ σχετικά με την έντονη αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη για το ζήτημα, ο Πέτρος Κωνσταντίνου σημείωσε για τον υπουργό Υγείας πως «δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό» ενώ τον χαρακτήρισε «νοσταλγό της χούντας» που - όπως ισχυρίζεται - διόριζε «δήμαρχο και δημοτικά συμβούλια».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Πέτρου Κωνσταντίνου:

«Η Ανατρεπτική Συμμαχία για την Αθήνα προχώρησε στην δεύτερη εναλλαγή της εκπροσώπησης της στο δημοτικό συμβούλιο, μετά τον Κώστα Παπαδάκη και την Όλγα Κλείτσα και ανέλαβα τη θέση του δημοτικού συμβούλου Αθήνας. Τώρα άλλοι θέλουν να αποφασίζουν: κυβέρνηση, Αποκεντρωμένη, ακροδεξιά, φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ και τρολ διαδικτύου.

Με πραξικοπηματικό τρόπο, η κυβέρνηση με την ακροδεξιά χέρι-χέρι, με πρόσχημα τον τρόπο ορκωμοσίας (πανομοιότυπος με τρεις προηγούμενες φορές 2010, 2014,2019) κινούνται για να ξεφορτωθούν από μια φωνή που τους ενοχλεί διαχρονικά.

Όσον αφορά τον Άδωνι Γεωργιάδη και τους ακροδεξιούς φίλους του δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό. Ένα καράβι που βουλιάζει η ΝΔ και το σωσίβιο της η ακροδεξιά. Νοσταλγός της χούντας που διόριζε Δήμαρχο και δημοτικά συμβούλια.

Τους ενοχλεί ο Τζαβέντ Ασλάμ; Ανάκληση ασύλου ο Πλεύρης! Τους ενοχλεί η αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη; Συνεργασία με Νετανιάχου για τις απαγωγές των ακτιβιστών του στόλου της Ελευθερίας! Τους ενοχλούν οι εκπαιδευτικοί; Αργία και διώξεις!

Να τους θυμίσουμε ότι ο Όρμπαν, φίλος του Τραμπ που πρωτοστατεί σε αυτές τις διώξεις είναι παρελθόν. Θα έχουν την τύχη του

Συνεχίζουμε όπως το δηλώσαμε στην ορκωμοσία: Έχουμε μάχες ΑΜΕΣΑ:

13/5. Απεργία της ΑΔΕΔΥ για αυξήσεις και μονιμοποιήσεις ΟΛΩΝ των συμβασιούχων

13/5. Φοιτητικές εκλογές, για να μαυρίσουμε την παράταξη της ΝΔ και να δυναμώσουμε την επαναστατική αριστερά

15/5. Κινητοποίηση αλληλεγγύης στον Τζαβέντ στο Υπ.Μετανάστευσης κατα της ακρύρωσης του ασύλου.

16/5. Πορεία αλληλεγγύης στα Προσφυγικά. Σύνταγμα 12μ

16/5. Πορεία αλληλεγγύης στη Παλαιστίνη. ΝΑΚΜΠΑ

21-24 Μάη, Μαρξισμός 2026, Πάντειο, Φεστιβάλ επαναστατικών ιδεών για να αλλάξουμε το κόσμο

ΟΡΚΟΣ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ANAΤΡΕΠΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

"Δηλώνω στην τιμή και τη συνείδηση μου ότι θα αγωνίζομαι για την υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζόμενων, ντόπιων και μεταναστών, για την ανατροπή της βάρβαρης επίθεσης κυβέρνησης-κεφαλαίου-ΕΕ και του ιμπεριαλισμού.

Για να μπουν οι ζωές μας πάνω από τα κέρδη τους!

Για να μπει τέλος στους πολέμους και τη γενοκτονία στη Γάζα. Για να τιμωρηθούν οι δολοφόνοι στα Τέμπη, την Πύλο και τη Βιολάντα.

Για τη λευτεριά στην Παλαιστίνη και τη διεθνιστική αλληλεγγύη πάνω από σύνορα.

Για μια κοινωνία κάτω από τον έλεγχο των εργαζόμενων, απαλλαγμένη από την καπιταλιστική βαρβαρότητα και εκμετάλλευση, τη φτώχεια και την καταπίεση, με πλήρη διαχωρισμό Εκκλησίας και κράτους.

Για μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις φυλής, φύλου, έθνους και θρησκείας.82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας από τη ναζιστική κατοχή, τιμώντας τους νεκρούς της Αντίστασης, τους 200 εκτελεσμένους στην Καισαριανή, τιμώντας τον Παύλο Φύσσα, τον Σαχζάτ Λουκμάν και τον Αλέξη Γρηγορόπουλο, θα αγωνίζομαι για μια πόλη εναρμονισμένη με τις κοινωνικές ανάγκες και το περιβάλλον, με δημοκρατία, ελευθερία, αλληλεγγύη, χωρίς ρατσισμό και νεοναζί."

Πέτρος Κωνσταντίνου, δημοτικός σύμβουλος Αθήνας

Η φαιδρή ανάρτηση του Γεωργιάδη στη φωτο»

Η ανάρτηση του Άδωνη Γεωργιάδη

Η κίνηση του Πέτρου Κωνσταντίνου προκάλεσε την έντονη αντίδραση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος σε δημοσίευσή του στο Χ έγραψε αναλυτικά:

«Αν και ο όρκος που θα έπρεπε να δώσει ήταν “δηλώνω επικαλούμενος την τιμή και τη συνείδηση μου ότι θα είμαι πιστός στην Ελλάδα θα υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους και θα εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου”, ο Πέτρος Κωνσταντίνου διάβασε μια δική του εκδοχή με τον υπουργό Υγείας να κάνει λόγο για «εξοργιστικές» εικόνες και εξευτελισμό της διαδικασίας με «ανοησίες αντί για τον όρκο στο Σύνταγμα και τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας».

«Δεν έχει καμία απολύτως θέση εκεί έως ότου δώσει τον νενομισμένο όρκο» προσθέτει ο Άδωνις Γεωργιάδης.