Χριστίνα Αλεξοπούλου: Ζητώ συγγνώμη για το «τζάμπα πέθανε»

Σε mea culpa υποχρεώθηκε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Χριστίνα Αλεξοπούλου για την φράση της «το τσάμπα πέθανε», που πυροδότησε σφοδρή κριτική από το σύνολο της αντιπολίτευσης. Η βουλευτής Αχαΐας και πρώην υφυπουργός σε παρέμβασή της στον ΑΝΤ1 ζήτησε συγγνώμη από όσους προσέβαλε με τη φράση «που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις.

«Απευθυνόμουν στη ρητορική της αντιπολίτευσης του να δώσουμε και άλλα ασχέτως αν υποθηκεύσουμε το μέλλον των παιδιών μας. Για να έχει κάτι τόση αντίδραση, προφανώς θα μπορούσα να το πω διαφορετικά» είπε η Χριστίνα Αλεξοπούλου και σημείωσε ότι «αν προκάλεσα το κοινό αίσθημα ζητάω συγγνώμη, σε καμία περίπτωση δεν αναφερόμουν στους εκπαιδευτικούς αλλά στη ρητορική της αντιπολίτευσης».

Είχε προηγηθεί η «κίτρινη κάρτα» από τον πρωθυπουργό στη συνέντευξη που παραχώρησε το βράδυ της Δευτέρας στον ΣΚΑΙ, αλλά και η παραδοχή του κυβερνητικού εκπροσώπου στο Action 24 ότι η φράση ήταν άστοχη και έδωσε πάτημα στην αντιπολίτευση.

«Δεν είμαι ένας κυνικός άνθρωπος, είναι προφανές ότι απευθυνόμουν στη ρητορική της αντιπολίτευσης του να δώσουμε και άλλα ασχέτως αν υποθηκεύσουμε το μέλλον των παιδιών μας. Για να έχει κάτι τόση αντίδραση, προφανώς θα μπορούσα να το πω διαφορετικά» υποστήριξε η βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας.

Η επίμαχη δήλωση της Χριστίνας Αλεξοπούλου έγινε στην εκπομπή «Talk» του Mega όταν κλήθηκε να απαντήσει σε σχετικό ερώτημα του δημοσιογράφου Τάκη Χατζή για το πώς μπορεί ένας εκπαιδευτικός με μισθό 800 ευρώ τον μήνα να πληρώσει ενοίκιο 400 ευρώ και να τα βγάλει πέρα.

«Το τζάμπα πέθανε. Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Και όλοι θέλαμε το τζάμπα. Ποιος θα το πληρώσει;», αποκρίθηκε η βουλευτής, με τον παρουσιαστή, στο άκουσμα της συγκεκριμένης φράσης, να αντιδρά και να κάνει τον σταυρό του.

Ωστόσο, η Χριστίνα Αλεξοπούλου όχι μόνο δεν αναδιπλώθηκε, αλλά συνέχισε στον ίδιο τόνο και επιτέθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ.

«Εσείς τι υπονοείτε; Ότι θα μπορούσε (η κυβέρνηση) να δώσει πέντε ενοίκια πίσω για να πάρει ζακετούλα, που λέγατε πριν; Αυτό με τις ζακέτες παλιά και τα παιδάκια που λιποθυμούσαν μας έστειλε στον ΣΥΡΙΖΑ, που μας έκλεισε τις τράπεζες. Αυτή η ρητορική», είπε.