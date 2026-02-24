ΝΔ για τις φθορές με μπογιές στο γραφείο της Αλεξοπούλου - «Τα στελέχη μας δεν εκφοβίζονται»

Ανακοίνωση για τις φθορές που προκάλεσαν με κόκκινη μπογιά άγνωστοι στο πολιτικό γραφείο της Χριστίνας Αλεξοπούλου στην Πάτρα εξέδωσε η Νέα Δημοκρατία καταδικάζοντας το γεγονός.

«Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει τους βανδαλισμούς στο πολιτικό γραφείο της Βουλευτού Αχαΐας Χριστίνας Αλεξοπούλου στην Πάτρα και καλεί όλα τα κόμματα να πράξουν το ίδιο. Τα στελέχη μας δεν εκφοβίζονται ούτε πτοούνται από τέτοιου είδους ενέργειες θρασύδειλων τραμπούκων», αναφέρεται συγκεκριμένα στην ανακοίνωση του κόμματος.

«Τέτοιες ενέργειες δεν έχουν θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία» - Η ανακοίνωση Κακλαμάνη

Από τη μεριά του, ο Νίκος Κακλαμάνης εξέδωσε ανακοίνωση για τον βανδαλισμό του πολιτικού γραφείου της βουλευτού της ΝΔ Χριστίνας Αλεξοπούλου.

«Καταδικάζω απερίφραστα και με αποτροπιασμό την άνανδρη επίθεση προς το πρόσωπο της βουλευτού Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Χριστίνας Αλεξοπούλου. Το γεγονός ότι πρόκειται για την τρίτη φορά που το συγκεκριμένο γραφείο γίνεται στόχος βανδαλισμών καθιστά το περιστατικό ιδιαίτερα ανησυχητικό. Τέτοιες ενέργειες δεν έχουν θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία και στρέφονται κατά της ελεύθερης πολιτικής δράσης και της ομαλής λειτουργίας του πολιτεύματος», σημείωσε ο πρόεδρος της Βουλής.