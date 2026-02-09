Ευθεία επίθεση Μαρινάκη σε Βενιζέλο: «Είναι ο εμπνευστής του αμελλητί»

Η πρωτοβουλία Μητσοτάκη για την αναθεώρηση του συντάγματος φέρνει, εκ νέου, στο προσκήνιο την υφέρπουσα αντιπαράθεση μεταξύ του Μεγάρου Μαξίμου και του Ευάγγελου Βενιζέλου.

Η φράση περί «αναθεωρητικού λαϊκισμού» κάθε άλλο παρά ήχησε καλά στα αφτιά των κυβερνώντων.

«Είναι λίγο οξύμωρο ο εμπνευστής του «αμελλητί», της προκαταρκτικής εξέτασης και της αποσβεστικής προθεσμίας να κατηγορεί την κυβέρνηση» είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ερωτηθείς σχετικά στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Υπενθύμισε πως οι εν λόγω αλλαγές μπήκαν στο σύνταγμα με την αναθεώρηση του 2001 και τόνισε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το 2006 ζήτησε την αλλαγή του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών και επί την ημερών του καταργήθηκε η αποσβεστική προθεσμία.