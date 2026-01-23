Οδύνη στην κηδεία του λιμενικού στο Άστρος: Ο Κικίλιας πρότεινε να «υιοθετήσει» η Βουλή το παιδί του

Σε κλίμα οδύνης πραγματοποιήθηκε σήμερα η κηδεία του 53χρονου Ανδρέα Αραχωβίτη, του λιμενικού που βρήκε τραγικό θάνατο εν μέσω της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε τη χώρα την Τετάρτη (21/1) όταν παρασύρθηκε από τα ορμητικά κύματα στο λιμάνι του Άστρους Κυνουρίας.

Φίλοι, συγγνείς, συνάδελφοι και απλός κόσμος συγκεντρώθηκαν το πρωί της Παρασκευής 23 Ιανουαρίου στον Ιερό Ναό Υπαπαντής Πραστού Αγίου Ανδρέα για να αποχαιρετήσουν έναν άνθρωπο ιδιαίτερα αγαπητό στην τοπική κοινωνία, που έχασε τη ζωή του σε ώρα καθήκοντος και ενώ προσπαθούσε να προστατεύσει τα πλοία του λιμανιού από την τρικυμία.

Φωτό: ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Απαρηγόρητοι είναι οι συγγενείς του 53χρονου Ανδρέα, ενώ οι συνάδελφοί του ένστολοι βρέθηκαν εκεί για να αποτίσουν φόρο τιμής.

Το παρών στην εξόδιο ακολουθία έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, καθώς και ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχος Λ.Σ. Τρύφων Κοντιζάς.

Κικίλιας: Να «υιοθετήσει» η Βουλή το παιδί του

Σε δήλωσή του για τον θάνατο του στελέχους του Λιμενικού Σώματος, ο Βασίλης Κικίλιας ανέφερε ότι «η οικογένεια του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έχασε έναν άνθρωπό της στο καθήκον», σημειώνοντας πως άπαντες είναι «ευγνώμονες για την προσφορά του».

Όπως αποκάλυψε, επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, ζητώντας η Βουλή να σταθεί δίπλα στο ανήλικο παιδί του εκλιπόντος. «Ζήτησα η ελληνική Βουλή να το αγκαλιάσει και να το ‘υιοθετήσει’, σε εισαγωγικά. Μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, θα αποσταλεί εκεί ο φάκελος για τα περαιτέρω», τόνισε ο υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας.

Ο Βασίλης Κικίλιας επισήμανε ακόμα ότι «οι άντρες και οι γυναίκες του Λιμενικού Σώματος υπηρετούν την Πατρίδα με αυταπάρνηση και πολλές φορές με πολύ υψηλό κίνδυνο», αποτίοντας φόρο τιμής στον άτυχο 53χρονο.