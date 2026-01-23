Άστρος: Ο 53χρονος έκανε μια τελευταία ηρωική πράξη πριν σκοτωθεί στην κακοκαιρία

Στο πένθος έχει βυθιστεί το Άστρος Κυνουρίας μετά τον άδικο και τραγικό θάνατο του 53χρονου λιμενικού κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας που σάρωσε τη χώρα μας πριν από λίγα εικοσιτετράωρα.

Ο Ανδρέας Αραχωβίτης ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην περιοχή, ενώ οι κάτοικοι που μίλησαν σε τοπικά μέσα ανέφεραν ότι ήταν ευγενικός και χαμογελαστός άνθρωπος, οικογενειάρχης, που ξεχώριζε για το ήθος και την προσφορά του.

Συνάδελφοι και φίλοι ανέφεραν στο τοπικό μέσο astrosnews.gr, ότι ο 53χρονος αγαπούσε βαθιά τη δουλειά του και υπηρετούσε με αίσθημα ευθύνης και αυταπάρνηση.

Μάλιστα τόνισαν ότι λίγο πριν γίνει το τραγικό συμβάν ο ίδιος είχε κάνει μια ηρωική πράξη αφού στην περιοχή φυσούσαν θυελλώδεις άνεμοι.

Έσωσε άνθρωπο πριν σκοτωθεί

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, λίγα λεπτά πριν από το τραγικό περιστατικό ο Ανδρέας βοήθησε ένα μικρό παιδί που πάλευε με τα μανιασμένα κύματα. Στη συνέχεια, επιχείρησε να προστατεύσει τα σκάφη συμπολιτών του και να απομακρύνει πολίτες από τον επικίνδυνο χώρο, βάζοντας την ασφάλεια των άλλων πάνω από τη δική του.



Έπεσε μαχόμενος για το καθήκον, επιβεβαιώνοντας μέχρι την τελευταία στιγμή την αφοσίωσή του στην αποστολή του Λιμενικού Σώματος και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής. Η απώλειά του γεμίζει οδύνη την οικογένεια, τους συναδέλφους του και ολόκληρη την κοινωνία.



Η κηδεία του 53χρονου θα πραγματοποιηθεί σήμερα, στις 11 το πρωί, στον Ιερό Ναό Υπαπαντής Πραστού Αγίου Ανδρέα. Πίσω του αφήνει ένα παιδί μόλις 9 ετών, τη σύζυγό του, τους γονείς και τα αδέλφια του