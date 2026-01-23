Βουλή: Τι σημαίνει και πώς αποφασίζεται η «υιοθεσία» παιδιών όσων έπεσαν στο καθήκον

Η Βουλή δεν ξεχνά τους ήρωες που «έπεσαν» εν ώρα καθήκοντας. Το λιγότερο που θα μπορούσε να κάνει το ελληνικό Κοινοβούλιο, είναι να «αγκαλιάσει» τα παιδιά εκείνων που τήρησαν τον όρκο τους και «έφυγαν» τόσο πρόωρα και αδόκητα, «φυλάσσοντας Θερμοπύλες».



Η εδώ και χρόνια απόφαση της Βουλής για «υιοθεσία» των ανήλικων παιδιών των πεσόντων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, σηματοδοτεί αυτό ακριβώς: Την έμπρακτη στήριξη της Πολιτείας και την υπόμνηση ότι η αυταπάρνησή τους πέρασε στα βιβλία της Ιστορίας. Και δεν θα χαθεί.



Πρόκειται για μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, ως ελάχιστος φόρος τιμής σε όσους «έφυγαν» υπηρετώντας τη χώρα με θάρρος και αυτοθυσία, δεδομένου ότι οι οικογένειες που αφήνουν πίσω τους χρειάζονται στήριξη.

Τι σημαίνει η «υιοθεσία»





Η «υιοθεσία» της Βουλής αφορά στην παροχή οικονομικής βοήθειας στις οικογένειες μέχρι και τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας των παιδιών, εφόσον σπουδάσουν σε κάποιο ίδρυμα.



Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση του προεδρείου, η Βουλή βοηθά οικονομικά συνολικώς 69 παιδιά πεσόντων (44 περιπτώσεις) με επιχορήγηση άνω των 600.000 ευρώ.



Το μοντέλο που ακολουθείται ισχύει από το 2010, όπως είχε αποφασιστεί τότε από τη Διάσκεψη των Προέδρων. Το ποσό της συμβολικής στήριξης παραμένει σταθερό όλα αυτά τα χρόνια.



Οι καταβολές ετησίως ανέρχονται στα 10.000 ευρώ για ένα παιδί, 18.000 για δύο παιδιά και 21.000 ευρώ για τρία παιδιά. Για οικογένεια άνω των τριών τέκνων, η οικονομική βοήθεια ανέρχεται σε 25.000 ευρώ. Εφόσον τα παιδιά σπουδάζουν, η ενίσχυση διαρκεί μέχρι να συμπληρώσουν το 25ο έτος της ηλικίας τους. Τα παραπάνω ποσά είναι ακατάσχετα και αφορολόγητα.



Η Βουλή άρχισε να «υιοθετεί» τα παιδιά στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, πεσόντων εν ώρα καθήκοντος, το 1998 επί προεδρίας Απόστολου Κακλαμάνη. Η στήριξη ωστόσο θεσμοθετήθηκε το 2010 επί προεδρίας του αειμνήστου Φίλιππου Πετσάλνικου, ενώ ένα χρόνο αργότερα επεκτάθηκε και στα παιδιά των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας.



Από τις πρώτες περιπτώσεις πάντως αποτέλεσε η «υιοθεσία» του παιδιού του ήρωα αντιπλοίαρχου του Πολεμικού Ναυτικού Χριστόδουλου Καραθανάση, που έχασε τη ζωή του στην κρίση των Ιμίων.



Η Βουλή είχε απλώσει πέπλο στήριξης, μεταξύ άλλων, και στα δυο ανήλικα παιδιά του ήρωα Σμηναγού Κωνσταντίνου Ηλιάκη που έχασε τη ζωή του το 2006 όταν το αεροσκάφος του κατέπεσε κοντά στην Κάρπαθο, μετά από επεισόδιο με τουρκικά μαχητικά, βυθίζοντας τη χώρα σε θλίψη.



Η διαδικασία πάντως της «υιοθεσίας» είναι απλή, καθώς απαιτεί τη συμπλήρωση της σχετικής αίτησης υπαγωγής από τον έχοντα την επιμέλεια στην υπηρεσία όπου υπηρετούσε ο γονέας του τέκνου και ακολούθως η υπηρεσία το διαβιβάζει στην ειδική γραμματεία προέδρου της Βουλής. Το αίτημα εξετάζεται από τριμελή επιτροπή και ακολούθως ο πρόεδρος της Βουλής εκδίδει την απόφαση.