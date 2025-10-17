Η Κομισιόν «χτίζει» κοινό μεσογειακό χώρο - Άνοιγμα για συνεργασίες με άλλες χώρες εκτός ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος Κάγια Κάλας έχουν καταρτίσει Σύμφωνο για τη Μεσόγειο, το οποίο έχει στόχο να εντείνει τη συνεργασία και την οικονομική σύνδεση σε ολόκληρη τη Μεσόγειο Θάλασσα. Το σύμφωνο βασίζεται σε ιστορικούς και πολιτιστικούς δεσμούς και σε προηγούμενες εργασίες της ΕΕ στην περιοχή για τη δημιουργία ενός κοινού μεσογειακού χώρου που θα είναι «συνδεδεμένος, ευημερών, ανθεκτικός και ασφαλής».



Η Κομισιόν θέλει να δημιουργήσει ένα «καμβά» αμοιβαίων οφελών που θα περιλαμβάνει τομείς που θα εκτείνονται από την παραγωγή καθαρής ενέργειας έως την αποδέσμευση ιδιωτικών επενδύσεων. Η Επιτροπή θέλει να συμβάλλει στην κινητοποίηση περιφερειακών έργων μεγάλης κλίμακας που δημιουργούν ευκαιρίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους, τις γυναίκες και τις μικρές επιχειρήσεις.



Η ΕΕ θα εργαστεί σε τρεις τομείς συνεργασίας με τους εταίρους της στη νότια Μεσόγειο:

Οι άνθρωποι ως κινητήρια δύναμη

- προώθηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης με τη δημιουργία Μεσογειακού Πανεπιστημίου και την κλιμάκωση των υφιστάμενων τεχνικών και επαγγελματικών προγραμμάτων,

- ανάπτυξη δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας και ανάπτυξη πρωτοβουλιών στους τομείς της κινητικότητας, του πολιτισμού, του τουρισμού και του αθλητισμού, με ιδιαίτερη έμφαση στη νεολαία.

Ισχυρότερες, βιώσιμες και ολοκληρωμένες οικονομίες

- ενίσχυση της ενέργειας και των καθαρών τεχνολογιών,

- ενσωμάτωση περαιτέρω αλυσίδων εφοδιασμού, μεταξύ άλλων στους τομείς της υγείας και της γεωργίας, και στις κρίσιμες πρώτες ύλες,

- βελτίωση των ψηφιακών υποδομών που φέρνουν πιο κοντά τις οικονομίες και τους πολίτες,

- συμβολή στην οικοδόμηση μιας πιο βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας της λεκάνης της Μεσογείου.

Ασφάλεια, ετοιμότητα και διαχείριση της μετανάστευσης

- δρομολόγηση πρωτοβουλιών για την ετοιμότητα και την ανθεκτικότητα σε καταστροφές στη Μεσόγειο,

- προώθηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για τη διαχείριση της μετανάστευσης,

- δημιουργία περιφερειακού φόρουμ για την ΕΕ και τις χώρες της Νότιας Μεσογείου για την ειρήνη και την ασφάλεια.

«Ανοικτό» το σύμφωνο και για την Τουρκία

Όπως γίνεται γνωστό από την ΕΕ, το σύμφωνο είναι «ανοικτό» στη συνεργασία με εταίρους πέραν της νότιας Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένων του Κόλπου, της υποσαχάριας Αφρικής, των δυτικών Βαλκανίων και της Τουρκίας.

Η πολιτική έγκριση από όλα τα κράτη - μέλη αναμένεται να λάβει χώρα τον ερχόμενο μήνα (Νοέμβριο 2025). Μόλις εγκριθεί, το σύμφωνο θα γίνει πραγματικότητα μέσω ειδικού σχεδίου δράσης.